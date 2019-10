Unitus, Ubertini nuovo rettore

Stefano Ubertini è il nuovo rettore dell'Università della Tuscia. Ha vinto la sfida a tre contro Giulio Vesperini e Andrea Vannini. Ha conquistato 240 voti, 67 Vesperini e 35 Vannini. Succede ad Alessandro Ruggieri che era stato eletto nel 2013.

Diversi i messaggi arrivati dopo l'elezione.

“Le mie più sincere congratulazioni a Stefano Ubertini, appena eletto nuovo rettore dell’Università degli Studi della Tuscia. Già direttore del Deim (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa), Ubertini si è sempre distinto per la passione e l’impegno profusi nel suo lavoro. La sua elezione sono certa consentirà di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi per l’Unitus, nel segno della continuità con l’ottimo lavoro sinora svolto dal suo predecessore, Alessandro Ruggieri, che ringrazio per la serietà e la competenza dimostrate in questi anni alla guida dell’ateneo”. Così in una nota l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli saluta il passaggio del testimone alla guida dell’Università degli Studi della Tuscia.

"Accolgo l'elezione di Stefano Ubertini con molto piacere ed auguro a lui il meglio in questo mandato. Ringrazio di cuore il rettore uscente e amico Alessandro Ruggieri che in questi anni si è contraddistinto ed ha valorizzato al meglio l'Università della Tuscia. Al nuovo rettore auguro di lavorare nella continuità e spero che possa portare ancora più in alto l'istituzione universitaria di Viterbo, vero fiore all'occhiello del nostro capoluogo", dice il senatore Francesco Battistoni (Forza Italia).

“I migliori auguri di buon lavoro al rettore Stefano Ubertini. L'Università degli Studi della Tuscia ha saputo conquistare uno spazio importante sul territorio e a livello nazionale. Siamo convinti che nei prossimi anni sarà continuato e arricchito l'importante lavoro fino a oggi svolto e che proprio grazie alla sua Università il Viterbese riuscirà ad affrontare al meglio le sfide del presente e del futuro”. Così il sindaco di Bagnoregio Luca Profili.

“Il nostro Comune – continua Profili - ha sempre avuto un rapporto di scambio con l'Unitus, molti nostri giovani scelgono ogni anno di formarsi all'interno dei suoi Dipartimenti. Questo fa dell'Ateneo del territorio un punto di riferimento prezioso a cui affidiamo, giorno dopo giorno, la qualità del nostro futuro. Siamo certi che il rettore Ubertini saprà cogliere al meglio tutte le opportunità di questa importante situazione che è chiamato a guidare. Ci mettiamo a completa disposizione per qualsiasi iniziativa o progetto legato all'ambito del turismo, della comunicazione e della ricerca in agricoltura”.

“Desideriamo congratularci e augurare buon lavoro al nuovo Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia”. Il presidente e la segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Angelo Pieri e Luigia Melaragni, salutano così l’elezione di Stefano Ubertini alla guida dell’Ateneo viterbese.

“Impostare subito la nuova gestione aprendo alla massima collaborazione - dicono Pieri e Melaragni - è un ottimo primo passo, un segnale che valutiamo molto positivamente. L’Università degli Studi della Tuscia è un polo di eccellenza a livello nazionale: ringraziamo il Rettore uscente, Alessandro Ruggieri; a Ubertini, invece, l’augurio di riuscire a valorizzarlo ancora di più. Nella nostra Associazione troverà sempre una sponda: siamo pronti ad accogliere la proposta di collaborazione per far crescere il territorio e la sua economia”.

"Le mie congratulazioni ed i miei migliori auguri di buon lavoro al neo Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini. Il grande consenso espresso nei suoi confronti testimonia un giudizio positivo unanime che, di certo, saprà confermare con il suo operato, mantenendo l’Ateneo viterbese ai vertici nazionali per qualità della proposta e dell’offerta formativa", dice il deputato di FdI Mauro Rotelli.

"Congratulazioni al neo rettore Stefano Ubertini. Persona da me stimata da anni, sia a livello umano che professionale. Con lui ho avuto modo di apprezzare e condividere alcuni degli ambiziosi obiettivi raggiunti dagli studenti, dottorandi e ricercatori del DEIM, dipartimento che dirige con estrema competenza da tempo. Ricordo il premio PHD Poster Prize in campo energetico. D'ora in poi, sono certo, avrò modo di poter apprezzare l'operato del professor Ubertini anche nel suo nuovo ruolo di rettore dell'ateneo viterbese, realtà con la quale il Comune di Viterbo ha solidi rapporti di collaborazione e interazione. Una collaborazione che vogliamo ulteriormente consolidare, anche per quel che riguarda il supporto e l'ampliamento dei servizi rivolti agli universitari. Al neo rettore Stefano Ubertini rinnovo le mie congratulazioni. Al rettore uscente, Alessandro Ruggieri, un sincero e sentito ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni per la crescita dell'Università degli Studi della Tuscia, università riconosciuta in Italia e nel mondo come eccellenza accademica nei diversi ambiti, da quello più tradizionale, come quello agrario, al più innovativo, rivolto al mondo nucleare o energetico", è il messaggio del sindaco di Viterbo, Giovanni Arena.

"Al neo rettore Stefano Ubertini le mie congratulazioni. Come assessore ai rapporti con l'università confermo e rinnovo la massima collaborazione da parte mia, degli uffici del mio assessorato e del Comune di Viterbo. Una collaborazione nel segno della continuità. Mi riferisco all'ottimo lavoro svolto con il professor Ruggieri, che ringrazio per aver lavorato fattivamente con le istituzioni; nel nostro caso, con l'amministrazione Arena in questo primo anno di mandato. Lo scorso febbraio, come Comune di Viterbo, abbiamo sottoscritto un importante protocollo di intesa con l'Università degli Studi della Tuscia per l'ottimizzazione delle risorse umane e per l'implementazione dei servizi. Insieme con il nuovo rettore Ubertini continueremo a dare attuazione a quanto previsto nel documento e a portare avanti tanti altri ambiziosi progetti che riguardano la nostra città e i tantissimi giovani che scelgono l'Unitus come riferimento per la loro formazione e per il loro futuro professionale", dice l'assessore Antonella Sberna che ha anche la delega dei rapporti con l'università.

“Le più vive congratulazioni e auguri di buon lavoro al professor Stefano Ubertini, nuovo rettore dell’Università degli studi della Tuscia”. Lo dichiara il consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd). “Voglio prima ringraziare il rettore uscente Alessandro Ruggieri, per il prezioso lavoro svolto e la proficua collaborazione con la Regione Lazio – prosegue il consigliere regionale Panunzi -. Sono convinto che, in continuità con quanto fatto fino a oggi, il professor Ubertini, grazie alle sue capacità e alla sua competenza, riuscirà a rafforzare il ruolo dell’Università degli studi della Tuscia sul nostro territorio e a livello italiano, non solo dal punto di vista culturale e didattico ma anche economico e sociale. Rinnovando le mie congratulazioni, colgo l’occasione per riconfermare l’impegno e la disponibilità della Regione Lazio a consolidare la sinergia instaurata, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e sviluppo dell’ateneo, migliorando ancora di più la qualità dei servizi offerti”.

"Ringraziamo il professor Alessandro Ruggieri e rivolgiamo le nostre migliori congratulazioni al professor Stefano Ubertini, eletto ieri nuovo rettore dell’Università degli Studi della Tuscia. Accogliamo con grande favore le sue prime parole non appena assunto il nuovo incarico: collaborazione e collettività saranno i punti cardine della sua gestione, e da questo indirizzo programmatico il mondo dell’impresa non potrà che trarre vantaggio. Ogni anno, infatti, l’Unitus, fucina di giovani talenti, destina al mondo del lavoro centinaia di professionisti che diventeranno classe dirigente e ricopriranno importanti ruoli gestionali. Una direzione dell’Ateneo improntata alla collaborazione e al dialogo col territorio, pertanto, non potrà che essere accolta con favore da Confartigianato e dalle imprese che rappresenta. A Stefano Ubertini giungano i migliori auguri di buon lavoro", dicono Stefano Signori e Andrea De Simone, presidente e direttore di Confartigianato Imprese di Viterbo.

“Auguro un buon lavoro al professor Stefano Ubertini per la sua nomina a Magnifico Rettore dell’università della Tuscia. L’augurio è che possa ereditare il grande lavoro fatto dal suo predecessore, il professor Alessandro Ruggieri, e raccogliere le sfide che il prossimo futuro riserva. Da parte della Regione Lazio ribadiamo il nostro impegno e disponibilità a proseguire la collaborazione e il sostegno fattivo fino a oggi dimostrati, pronti a supportare e promuovere tutte le iniziative che possono favorire il diritto allo studio universitario e a offrire servizi utili e innovativi agli studenti dell’ateneo. Al Rettore uscente Ruggieri va l’apprezzamento per i traguardi raggiunti”, è il messaggio dell'assessore regionale al lavoro, Claudio Di Berardino