Arena promette un grande villaggio di Natale

Entro la metà di ottobre ci sarà il nome dell'organizzatore del Natale viterbese 2019. Dopo lo strappo con la Fondazione Caffeina, il Comune stringe i tempi per la concessione del suolo pubblico.

Martedì è stato pubblicato il bando: le scadenze per la presentazione delle domande sono quanto mai ravvicinate (12 ottobre) e il sindaco Arena conta di chiudere la pratica entro il 15 del mese visto che dicembre è dietro l'angolo e allestire un villaggio natalizio, soprattutto se non si vuole sfigurare rispetto ai fasti di quello firmato Caffeina, non è un'impresa da poco. Tanto più che lo stesso sindaco ha preteso che la manifestazione quest'anno esca dai confini medievali di San Pellegrino per estendersi ad altre zone del centro storico: via Saffi, piazza del Teatro, via Cairoli e il multietnico quartiere di San Faustino, che ha più che mai bisogno di un rilancio, soprattutto di immagine dopo gli ultimi poco edificanti fatti di cronaca.

In lizza ci sono oltre a Caffeina, che non ha mai ritirato la domanda, la Fantaword (organizzatrice dell'edizione dello scorso anno per conto della Fondazione) e anche il gruppo Carramusa. Ma di qui al 12 potrebbero arrivare nuove candidature.

Intanto la sfida natalizia tra Sutri e Viterbo acquista i toni e il sapore della boutade, con un botta e risposta tra l'ironico e il polemico fra i due primi cittadini, Vittorio Sgarbi e Giovanni Arena. Il primo - che come noto ha concesso asilo alla Fondazione Caffeina dopo l'autoesilio da Viterbo - ha chiesto in prestito al collega viterbese una Macchina di Santa Rosa da mettere in mostra all'interno del Christmas Village sutrino. Arena, di rimando, ha detto al critico d'arte che può scordarselo: "La Macchina di Santa Rosa appartiene alla tradizione religiosa viterbese - la replica del sindaco del capoluogo - e mi sembra improponibile pensare di spedirla a trenta chilometri di distanza. Un conto è trasportarla all'Expo di Milano per scopi comunicativi e per promuovere la nostra festa a livello internazionale, un conto è esporla durante un evento natalizio che poco a che fare con questa nostra tradizione. Tant'è che anche quando Fiore del Cielo è stata installata in piazza del Teatro nel Natale 2017 in molti storsero la bocca".

Ciò detto, Arena promette un Natale "scoppiettante": "Oltre a coinvolgere zone finora escluse dalla manifestazione, avremo molte attrazioni per famiglie e per bambini, tra cui un grande albero di Natale al cui interno sarà possibile entrare". Non tutte le iniziative saranno affidate però al vincitore del bando. Altre le organizzerà direttamente il Comune, mentre il Comune è pronto a valutare ulteriori proposte private. Pure quelle della stessa Fondazione Caffeina: "Se nel bando è previsto un vincolo di esclusività per quanto riguarda il villaggio natalizio - spiega Arena - nulla vieta che la Fondazione possa dar vita ad eventi collaterali".

Lo stesso presidente di Fondazione Caffeina Carlo Rovelli lascia aperta una porta: "Il Christmas Village noi lo facciamo a Sutri, ma siamo disponibili a delle collaborazioni su Viterbo". D'altra parte, tra le vie infinite del Signore c'è anche quella della conciliazione. Tanto più se si parla di Natale.