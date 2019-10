Petizione degli studenti contro gli orari

Lungo i binari della Roma Nord la protesta dilaga sempre di più. Dopo i lavoratori, a far sentire la propria voce contro il nuovo orario invernale entrato in vigore il 16 settembre è la Rete degli studenti medi della provincia di Viterbo, che ha avviato una petizione sul sito change.org e iniziato a raccogliere segnalazioni sui continui disservizi e ritardi. Sott’accusa, in particolare, la soppressione dei treni, con partenza da Viterbo, delle 7.24 e delle 7.54, quelli che permettevano agli studenti del capoluogo, ma anche di Vitorchiano e Soriano, di raggiungere in tempo il liceo artistico Midossi di Vignanello. Ora l’unico treno superstite, quello delle 8.11 da viale Trieste, arriva nel paese cimino alle 8.54, quindi a lezioni abbondantemente iniziate, costringendo gli studenti ad entrare alla seconda ora, “per poi rischiare di tornare a casa ad orari assurdi, come le 16 di pomeriggio”, come denuncia la Rete degli studenti medi, sottolineando anche la mancata integrazione tra gli orari dell’Atac, che gestisce la ferrovia Roma Nord, e quelli di Cotral, che gestisce invece il trasporto su gomma.

“Secondo la Costituzione - afferma la rete - l’istruzione è un diritto fondamentale di tutti i ragazzi, indipendentemente dalla loro estrazione economica e sociale, così come ricorda anche lo statuto degli studenti. La scuola, per noi giovani, infatti, rappresenta il luogo che ci rende dei cittadini maturi e consapevoli, permettendoci di autoconsiderarci elementi di una comunità democratica e di realizzare i nostri progetti e i nostri sogni, a prescindere dalla disponibilità di tempo e di soldi delle nostre famiglie. Questa affermazione non deve rimanere soltanto un diritto formale, ma deve essere tutelata dallo Stato che deve garantire i trasporti pubblici, senza i quali sarebbe di fatto impossibile rendere accessibile a tutti il diritto allo studio”.

Gli studenti chiamano in causa, quindi, oltre che Atac e Cotral, tutte le istituzioni, ma in questo caso sul banco degli imputati c’è soprattutto la Regione Lazio.

“Come Rete di Viterbo - concludono - intendiamo aprire una vertenza con Atac e Cotral, chiedendo loro di migliorare il servizio adeguandolo alle necessità degli studenti. Per questo abbiamo già lanciato una petizione su change.org al link: chng.it/bRQNcMCTjm, e per questo invitiamo tutti gli studenti a lasciare segnalazioni e richieste riguardanti il trasporto pubblico sui nostri profili social (instagram: @retestudenti_viterbo; facebook: Rete degli studenti medi Viterbo) affinché sia possibile realizzare un quadro completo delle problematiche da portare all’attenzione delle istituzioni”.