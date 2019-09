Stangata Iva, scuole guida a rischio

Come se non bastassero già bolli, assicurazioni, rincari delle tariffe e del carburante, arriva anche una stangata sulle lezioni di guida.

Prendere la patente d’ora in avanti costerà infatti sempre più caro. Fino a mille euro in più, secondo le stime della Confconsumatori di Viterbo alla quale si sono rivolti in queste settimane trenta aspiranti automobilisti e almeno 5 delle 40 autoscuole della Tuscia, tutti preoccupati per l’impatto che avrà sulle loro tasche e sui loro affari un recente pronunciamento della Corte di giustizia europea, la quale, rispondendo a un’interrogazione presentata dalla Germania, ha stabilito che le lezioni di scuola guida non rientrano più tra gli insegnamenti scolastici ed universitari, e pertanto non saranno più esenti dal pagamento dell’Iva.

La Confconsumatori ha già avviato una raccolta di firme e annuncia iniziative di protesta contro la sentenza della Corte europea, in base alla quale dovranno applicarsi alle lezioni di guida le aliquote standard per ogni Paese. Che per l’Italia significa l’aggiunta di un 22% per servizi non tassati dal 1973, anno di approvazione del decreto 633.

Ma non solo: “A preoccupare le autoscuole, le associazioni di categoria ed i consumatori - spiega il presidente della Conconsumatori di Viterbo Antonio Nobili - non è tanto la pronuncia della Corte di giustizia, quanto un’interpretazione che di tale sentenza potrebbe dare l’Agenzia delle entrate, ossia la questione della retroattività. Potrebbero, infatti, essere richiesti alle scuole guida gli arretrati sulle patenti rilasciate dal 1° gennaio 2015: 3,8 milioni di patenti circa. L’adempimento di quest’obbligo preoccupa non poco i proprietari delle autoscuole che, nell’impossibilità di sostenere il pagamento delle aliquote con i propri fondi, e nell’improbabile soluzione di contattare i propri ex allievi, si trovano nella complicata situazione di gestire la propria attività, valutandone, addirittura, la chiusura”.

Su questo fronte va detto che il governo Conte bis, tramite il ministro dell’economia Antonio Misiani, ha promesso in questi giorni un provvedimento ad hoc per disinnescare la bomba della retroattività. Ma le preoccupazioni restano. Le stesse, sottolinea Nobili, “condivise da coloro che si apprestano a frequentare le lezioni, che vedono ormai come inevitabile un ulteriore rincaro, nel caso in cui le scuole decidessero di scaricare questi costi extra sui neopatentati”.

Un aumento che, secondo il presidente della Confconsumatori, “comporterebbe la difficoltà per molti ragazzi di sostenere tali spese e un calo delle richieste che andrebbe, in un circolo vizioso, a ricadere sulle spalle delle autoscuole”. “Con i nostri legali - conclude Antonio Nobili - siamo disponibili a fornire supporto e assistenza sia ai proprietari delle autoscuole che ai neopatentati”.