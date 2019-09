Talete in dissesto già 5 anni fa

In qualche cassetto della Procura di Viterbo c’è un esposto riguardante i conti di Talete. Risale al 2014 e lo presentò l’allora presidente dell’azienda idrica Stefano Bonori.

Una sorta di memorandum in autotutela, così lo definisce Bonori, che certificava la situazione di sbilancio - 4 milioni e mezzo di euro - da lui ereditata dalle gestioni precedenti ed emersa con la famosa due diligence (verifica dei conti) affidata alla Trevor, una delle società di revisione riconosciute dalla Consob.

L’ex presidente si dice stupito del dibattito attuale intorno al destino della spa: “Non riesco a capire come gli stessi soci e la stessa politica che mi fecero fuori perché non condividevano i risultati dell’operazione verità da me voluta intorno ai conti dell’azienda, oggi non battano ciglio di fronte alla situazione prospettata dal nuovo presidente. Non vedo come sindaci che nel 2014 non accettarono una ricapitalizzazione da 4 milioni di euro, a fronte di investimenti già individuati nel Parca (il piano di azione per il rilancio di Talete, ndr), oggi ne possano accettare una da 40”.

Bonori rivendica anche di essere stato il primo ad avviare un’azione importante di recupero crediti: “All’epoca l’evasione si aggirava intorno ai 12 milioni di euro, oggi leggo che siamo arrivati a 25. Da marzo a settembre del 2015, quando fui costretto a dimettermi dalla politica, o dalla malapolitica - continua l’ex presidente - feci recapitare nelle case degli utenti 28 mila raccomandate recuperando in pochi mesi due milioni di euro. Se fossimo in un Paese normale forse qualcuno oggi, con il senno e il dissesto finanziario del poi, dovrebbe chiedermi scusa per aver preteso la mia testa”.

Se da un lato, in caso di naufragio di Talete, Bonori da ex presidente dovrà condividere con predecessori e successori l’inevitabile damnatio memoriae che colpirà chiunque abbia guidato il “carrozzone” pubblico delle acque durante la sua disgraziata esistenza, dall’altro si dice però con la coscienza a posto, come dimostra anche quella memoria depositata in Procura e anche quella causa da 3 milioni di euro intentata contro il Comune di Viterbo, primo azionista di Talete, per lavori che Palazzo dei Priori avrebbe dovuto appaltare alla controllata e che invece non furono mai affidati.

“Lavori che pesavano per circa la metà sul passivo dell’azienda”, sottolinea l’ex presidente, che conclude: “Se all’epoca la politica mi avesse dato la possibilità di portare avanti il Parca, sicuramente Talete, al cospetto di eventuali soci privati, avrebbe potuto rivendicare qualcosa. Oggi mi sembra soltanto in grado di mendicare”.