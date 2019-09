Movida in centro, trovato l’accordo sugli orari

L'accordo è stato raggiunto: sulla movida invernale manca solo la firma del prefetto in calce al protocollo d’intesa. Da primi di ottobre scatterà la nuova regolamentazione degli orari di chiusura dopo il muro contro muro dei mesi scorsi tra gestori di locali da una parte, residenti e affittacamere dall’altra, con l’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini in mezzo a cercare di tenere insieme le esigenze dei primi e quelle dei secondi, la quiete col divertimento.

Nemmeno il tempo tuttavia di far entrare in vigore il nuovo orario, che già c’è chi è costretto a gettare la spugna. E’ il caso del Blitz Caffè, storico locale di via della Sapienza, che ha annunciato lo stop alla musica dal vivo, punto di forza della sua attività ultradecennale: “Credo che ormai sia giunto il momento di ufficializzare che, purtroppo, sia finito il tempo dei mercoledì live. Dopo 14 anni, a causa delle nuove ordinanze comunali, mi trovo costretto a interrompere quello che probabilmente è stato l’elemento caratterizzante della mia gestione”, dice il proprietario, Maurizio Ferri, ringraziando tutti i musicisti che in questi anni si sono susseguiti nel sottopalco: “Anni fantastici di musica e amicizie”.

In ogni caso, il protocollo prevede due zone con orari differenziati: la prima è la cosiddetta fucsia - San Pellegrino e quartieri soggetti a tutela speciale - epicentro della movida, dove i locali da ottobre al 31 maggio dovranno osservare la chiusura a mezzanotte, ma con facoltà il venerdì e il sabato di restare aperti fino all’una, a fronte di un servizio di pulizia aggiuntivo e dell’impegno a dotarsi di personale di servizio. “Non si tratta di steward - spiega l’assessore Mancini - ma di addetti alla sorveglianza esterna con il compito di invitare le persone ad allontanarsi in caso di assembramenti molesti o rumori troppo forti, all’occorrenza chiamando anche la polizia”. Dalla domenica al giovedì, i locali di San Pellegrino potranno chiedere deroghe all’“ordinanza Cenerentola” (a nanna a mezzanotte), continuando la somministrazione di bevande solo all’interno del locale e a musica rigorosamente spenta. Per quanto riguarda invece il resto della città, l’ordinanza tuttora in vigore è la 185 del 2008 e prevede la chiusura di tutti i locali all’una, con spegnimento della musica a mezzanotte e mezzo, senza distinzioni, salvo deroghe per le quali bisogna presentare comunque valutazioni di impatto acustico. Dal 1° ottobre questi locali potranno posticipare la chiusura alle 2, sempre però a musica spenta, a patto di dotarsi in questo caso di veri e propri buttafuori: “Il servizio notturno dei vigili urbani - dice Alessia Mancini - si interrompe all’una e dopo quest’ora come Comune non siamo in grado di garantire la sicurezza, alla quale quindi dovranno provvedere i locali”.

Ovviamente si tratta di deroghe facoltative, che scatteranno dietro richiesta e sottoscrizione di precisi impegni da parte degli esercenti. Con una clausola chiara: “Chi sbaglia paga e non potrà ottenere una nuova deroga prima di sei mesi”, avverte Mancini, la quale sottolinea il carattere sperimentale del protocollo, a cui fra tre mesi verrà fatto il “tagliando”: “Dopodiché - concluce l’assessore - se l’accordo non avrà funzionato, restringeremo le maglie, viceversa potremmo anche allargarle”.Deroghe speciali sono infine previste in occasione di eventi particolari, come Caffeina, Tuscia Film Festival, Santa Rosa, ecc.