Oltre duemila persone colpite da tumori

Duemilaventi tumori maligni all’anno, di cui il 54,7% tra i maschi e il 45,3% tra le donne. Gli uomini vengono colpiti soprattutto alla prostata (17%), al polmone (15%), al colon-retto (14%), alla vescica (11%) e allo stomaco (5%); il cancro femminile si accanisce soprattutto sulla mammella (26%), sul colon-retto (15%), sul polmone (7%), sull’utero (7%), sulla tiroide (5%). I dati sono contenuti nel terzo Rapporto del Registro tumori della provincia di Viterbo presentato ieri dalla Asl nel corso di un convegno. Come ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Daniela Donetti, l’evento ha l’obiettivo “di condividere con i cittadini, le istituzioni e con gli addetti ai lavori, l’attività e le finalità del Registro tumori”. Per questo è stato presentato il rapporto 2019 sui tumori maligni nel territorio, con i dati aggiornati sull’incidenza dei tumori, sulla prevalenza e sulla sopravvivenza. La dg Donetti ha fatto un intervento in cui ha parlato de “L’impatto del Registro tumori nella Asl di Viterbo”: “Un rapporto di cui andiamo fieri in quanto è un lavoro costante. E’ un metodo valido per fare le nostre valutazioni. E’ uno dei due registri accreditati nel Lazio”. Il clou del convegno si è avuto quando ha preso la parola la dottoressa Angelita Brustolin. Nel suo “Quadro epidemiologico dei tumori maligni nella Tuscia”, la specialista ha snocciolato dei numeri. E ha assicurato: “I nostri dati sono veritieri”. Le cifre: 2.020 la media annuale dei tumori maligni. Nel Lazio sono 37 mila. “I dati della provincia di Viterbo si confermano in linea con la media nazionale”, precisa Brustolin. Anche all’interno del territorio provinciale, non ci sono grandi differenze: “Nel periodo 2006-2014 - aggiunge la dottoressa - non ci sono differenze significative tra i vari distretti della Tuscia”. I tre distretti in cui si divide la Asl Viterbo sono relativi ai comuni più popolosi: il distretto A (Tarquinia e Montefiascone), distretto B (Viterbo), distretto C (Civita Castellana e Vetralla).

La dottoressa Brustolin ha anche fatto sapere per quali tipi di tumore maligno la provincia è messa meglio della media nazionale, e dove sta peggio: nella Tuscia si riscontrano tanti melanomi cutanei, e ci sono più leucemie che altrove. Invece ci sono pochi tumori del fegato. Tra i maschi, ci sono dati superiori alla media italiana per i tumori al rene e per i tumori testa-collo. Le cose vanno meglio per i tumori alla prostata e per i mesoteliomi. Nelle femmine, invece, male il dato sui tumori del colon e del retto; bene, invece, quello sui tumori alla mammella e i linfomi non Hodgkin. Altri numeri riguardano la sopravvivenza: oltre 5 mila pazienti vivono dopo 5 anni dalla diagnosi