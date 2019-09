Per le ex Terme Inps servono 32 milioni

Realizzare entro tre anni il più grande centro benessere di cure termali d’Italia alle ex Terme Inps. Questo è l’obiettivo contemplato nello studio-progetto che Federterme ha consegnato a Palazzo dei Priori nei giorni scorsi.

E’ di circa 32 milioni di euro l’ammontare dell’investimento previsto, 22 milioni andranno per lavori e arredi. Oggi rimangono solo i ruderi di quelle gloriose Terme dei lavoratori che significarono per il capoluogo della Tuscia, dal 1956 al 1992, 105 posti di lavoro a tempo indeterminato e circa 90 stagionali. Per ridisegnare e riportare al decoro l’intera area la mole di lavoro è impressionante. La previsione (o l’auspicio) è di aprire il cantiere tra il 2021 e il 2022, con una prospettiva di concludere i lavori a fine 2022 e rendere operativa la struttura già a partire dal gennaio 2023.

Federterme ha sviluppato uno studio a trecentosessanta gradi, indicando il posizionamento esatto di mercato dove collocare la struttura. Viene suggerito anche un nome: “Viterbo Thermae. Il parco termale degli stili di vita salutari”. Così come viene suggerito un brand territoriale: “Terme di Viterbo. Il parco del benessere termale”.

Si guarda al segmento alto del mercato. La ricettività alberghiera si comporebbe di 12 camere cinque stelle suite superior, 31 camere 5 stelle suite, 42 camere 5 stelle e 15 camere 4 stelle. Per un totale di cento stanze con servizi.

All’interno un ristorante principale con 250 coperti, un ristorante gourmet con 40 coperti, una wellness spa con capienza per 300 persone e un’area dedicata ai trattamenti con capienza di 40 persone. Più dodici strutture coperte per la ristorazione veloce chiamate a utilizzare prodotti della tradizione alimentare dell’area viterbese.

Lo studio fissa anche un piano tariffario per la ricettività: camere 5 stelle suite superior 290 euro notte, camere 5 stelle suite 170 euro notte , camere 5 stelle 140 euro notte, camere 4 stelle 100 euro notte.

Nella ristorazione principale la spesa media a coperto dovrebbe essere di 50 euro, nel ristorante gourmet di 120 euro a coperto. Per l’ingresso alla wellness-spa si parla di 14 euro. Trattamenti e cure termali per i soli ospiti dell’albergo 90 euro.

L’obiettivo dichiarato da Federterme è di dare alla luce un parco termale integrato che possa identificarsi con un intervento sostenibile dove alla componente puramente termale si possa associare un polo del wellness e per l’educazione verso gli stili di vita salutari.

La tecnologia conta di fare la parte del leone, con la domotica grande protagonista dell’intera struttura. La digitalizzazione sarà regina anche della comunicazione e della prenotazione dei vari servizi offerti. Tra i servizi all’avanguardia il percorso pre-termale per bambini (area gioco –introduzione al termalismo– Kinderheim) e l’accoglienza per gli animali domestici. All’interno del centro è prevista una scuola nazionale di formazione per operatori termali.

Ora l’idea dovrà trovare le giuste gambe per camminare e la strada indicata nella consulenza è quella del project financing. Servono insomma gli investitori disposti a impegnare 32 milioni, facendo proprio il progetto di Federterme. Va detto tuttavia che, secondo indiscrezioni ancora non confermate dal Comune, si sarebbe già fatta avanti una ati.