Arrivano i soldi per gli educatori scolastici

Alunni disabili a scuola senza assistenza: verranno ripristinati i fondi per il pagamento degli educatori comunali, ovvero quelle figure professionali che alla primaria e alle medie affiancano e supportano il lavoro didattico degli insegnanti di sostegno, facilitando l’integrazione.

Lo annuncia l’assessora ai servizi sociali Antonella Sberna, che nei giorni scorsi, insieme al dottor Pierangelo Conti, ha incontrato i referenti di Viterbo dell’Angsa, l’associazione nazionale genitori soggetti autistici. Antonella Sberna assicura che dei fondi per un parziale ripristino del monte ore di assistenza richiesto dalle scuole viterbesi - 150 settimanali a fronte delle 35 attualmente garantite - sono già stati individuati nelle pieghe del bilancio dell’assessorato, mentre le restanti somme verranno stanziate con la variazione di bilancio vera e propria, che sarà approvata nelle prossime settimane.

“L’assessore ha dimostrato piena collaborazione nel trovare subito soluzioni efficaci, indicando una variazione di bilancio per ottemperare alle carenze emerse”, afferma l’Angsta in una nota.

A sollevare il caso era stata nei giorni scorsi la capogruppo del Pd Luisa Ciambella, che aveva raccolto gli sfoghi di alcuni dirigenti scolastici del capoluogo già alle prese con l’emergenza degli insegnanti di sostegno (ad anno iniziato ne mancano all’appello ancora centinaia negli istituti di ogni ordine e grado di tutta la provincia), e ora anche con la riduzione delle ore di assistenza agli alunni con handicap fornita dagli educatori, ai quali la legge Iori, del dicembre 2017, ha riconosciuto la qualifica professionale, con un conseguente aumento delle paga e degli oneri per i comuni. Quello di Viterbo si era “dimenticato” però di adeguare i fondi, con il risultato di lasciare senza assistenza molti alunni. “Il Comune non ha ovviamente nessuna competenza sul sostegno, i cui insegnanti sono dipendenti del ministero dell’Istruzione - conclude Sberna - . Per quanto riguarda invece gli educatori, abbiamo già provveduto a individuare le risorse per coprire, speriamo nella totalità, le ore che le scuole ci chiedono”.