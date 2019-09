Sei posti per il servizio civile all'Acli

Si è aperto il bando 2019 per il servizio civile per i giovani tra i 18 e 28 anni. Arci Viterbo mette a disposizione sei posti. I campi di attività spaziano dalla promozione culturale, all’infanzia, dalla cooperazione all’immigrazione, dal cinema all’educazione, allo sviluppo; l’obiettivo del progetto Culture partecipative è quello di formare e offrire attività di promozione culturale, di formazione, di educazione e di solidarietà indirizzate al territorio della Tuscia, ai minori, ai migranti, ai richiedenti asilo e rifugiati e alla rete associativa Arci. I volontari potranno, quindi, prendere parte alle attività di una rete associativa strutturata e al rafforzamento di attività basate sull’idea del confronto tra culture e della promozione e integrazione sociale. Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, le domande potranno essere presentate solo attraverso una procedura online; per questo, sul sito di Arci Viterbo (www.arciviterbo.it), è stata pubblicato una breve guida con le informazioni utili; il termine per la presentazione delle domande è il 10 ottobre alle 14. Supporto negli uffici dell’Arci in via Genova 15, a Viterbo.