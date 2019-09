In mille all'open day dell'Unitus

“L’Università della Tuscia ha a cuore prima di tutto gli studenti, il loro futuro e la didattica. Per questo è fondamentale da parte dei docenti la massima disponibilità e professionalità, con una particolare attenzione al futuro e all’occupazione”.

Questo in sintesi il discorso del rettore Alessandro Ruggieri pronunciato in un auditorium affollato di giovani, molti accompagnati dai familiari. Familiari che sono stati ricevuti a parte dal rettore nell’aula magna dove si è intrattenuto a lungo con loro rispondendo a molte domande. E alla fine c’è stato da parte di tutti un applauso spontaneo e prolungato a sottolineare la cordialità dell’incontro e il clima di grande collaborazione.

Un open day che da tempo non era così affollato: più di 1.000 gli intervenuti. Lunghissime file di giovani ovunque: per iscriversi ai test, per registrarsi all’ultimo momento all’evento, per ricevere informazioni sui vari corsi di laurea agli stand che erano stati allestiti nel chiostro del complesso di Santa Maria in Gradi. 6 i dipartimenti: Dibaf, Deim, Distu, Disucom, deb e Dafne dove sono attivi i 34 corsi di laurea dell’ateneo.

Tra i vari punti di informazione anche uno dedicato ai servizi che vengono resi agli studenti (placement, biblioteca), uno del Cus, il Centro universitario sportivo, uno del Centro grandi attrezzature, uno dell’Azienda agraria e Orto botanico e uno di Radio Unitus. Da domani cominciano gli open day dei vari dipartimenti che andranno avanti fino a giovedì prossimo.