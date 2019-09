Recuperati 30 immobili delle mafie

Sono trenta gli immobili confiscati alle mafie che negli anni scorsi sono stati consegnati ai Comuni della Tuscia. E’ quanto emerge dal bilancio presentato dal presidente della Regione Nicola Zingaretti sull’attività di recupero dei beni della mafia. “Negli anni scorsi sono stati stanziati 4 milioni di eur, un altro milione lo abbiamo messo recentemente. Il nostro impegno non si ferma”.

I beni confiscati trasferiti dall’agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati ai Comuni del Lazio sono 793 di cui 448 in provincia di Roma, 209 in provincia di Latina, 99 in provincia di Frosinone, 30 in provincia di Viterbo e 7 in provincia di Rieti. I Comuni assegnatari di beni confiscati sono 74.