Studenti pendolari, il calvario è realtà

“Mia figlia oggi ci ha messo due ore da Euclide a Morlupo. Ma qualcuno sa dirmi dove si trovano gli orari delle navette sostitutive?”.

Lo sfogo di una mamma apparso ieri mattina sulla pagina Facebook del Comitato dei pendolari della ferrovia Roma Nord sintetizza bene l’umore dei pendolari nel primo giorno di entrata in vigore del nuovo orario di servizio invernale, in coincidenza con la riapertura delle scuole. Si temeva il caos già da diversi giorni, come denunciato dal Comitato pendolari, e alla fine caos effettivamente è stato, tra ritardi, orari sballati sui tabelloni e disservizi vari.

“Era una baraonda già da Montebello”; “Stamattina è stato un delirio”; “Vergogna Atac”: la maggior parte dei commenti indignati ha riguardato la tratta Roma-Civita Castellana, ma anche sulla Civita Castellana-Viterbo, la più penalizzata dai tagli secondo l’associazione Trasportiamo, i disagi non sono mancati. Le prime vittime sono gli studenti della Bassa Tuscia, che ora hanno un solo treno per raggiungere il capoluogo, quello che parte alle 6.30 da Catalano e arriva a viale Trieste alle 7.47 (salvo ritardi).

Il problema è in particolare per chi da Viterbo deve poi raggiungere in autobus le scuole in altri comuni, per esempio l’istituto Agosti di Bagnoregio. Allo stato attuale, come era prevedibile, questi studenti non possono arrivare in classe in tempo per l’inizio delle lezioni.

“L’atteggiamento ostativo tenuto da Regione Lazio e Atac - attacca l’associazione Trasportiamo - è stato tale da impedire un qualsiasi confronto sereno con i pendolari. Ma di questo epilogo i due enti si assumeranno ogni responsabilità, politica e manageriale. Qualcuno dovrà rispondere delle proprie azioni, sia dei disagi provocati, specie agli studenti e pendolari della tratta Catalano-Viterbo, che non viene neanche servita dai bus integrativi”.

Come si ricorderà, il Comitato pendolari ha addirittura minacciato la presentazione di denunce per interruzione di pubblico servizio. A margine della commissione di studio sui trasporti che si è svolta venerdì scorso a Sant’Oreste, l’associazione Trasportiamo ha inoltre posto l’attenzione sulle criticità della stazione di Viterbo, “in cui gli impianti di sicurezza - sottolinea il vicepresidente David Nicodemi - sono tuttora fuori uso e i treni partono in condizioni precarie, e ciò nonostante un sopralluogo congiunto Atac, Regione e Ustif nell’ottobre 2018 che stabiliva in 90 giorni il tempo per eseguire le necessarie riparazioni e gli adeguamenti strutturali”. Alla luce di tutto ciò i pendolari tornano a chiedere un incontro con Regione e Atac per concordare correttivi all’orario entrato in vigore ieri mattina.