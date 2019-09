Coperto solo il 30% delle cattedre vacanti

Partenza nel caos nella maggior parte delle scuole viterbesi, dove ieri è suonata la prima campanella dell’anno (almeno negli istituti che, seguendo il calendario ufficiale regionale, non hanno anticipato il via). Stando alle stime sindacali soltanto il 30% delle 580 cattedre vacanti nei posti comuni è coperto, mentre nel sostegno le convocazioni degli insegnanti dalle graduatorie di istituto sono appena iniziate e vanno a rilento.

Nella più ottimistica delle previsioni, serviranno ancora due settimane prima di arrivare alla copertura totale dei posti vacanti, quest’anno in numero record.

In base alle disponibilità pubblicate dal provveditorato di Viterbo, ricordiamo, che sono appunto 580 i posti comuni da coprire, tra cattedre complete e spezzoni, 555 quelli del sostegno.

Un caos prevedibile e in gran parte annunciato, nonostante, proprio in considerazione dell’alto numero di cattedre vacanti, le segreterie scolastiche abbiano iniziato in anticipo le convocazioni. Ma anche le segreterie hanno i loro ben noti e cronici problemi di personale: di qui le lungaggini.

La situazione più critica si registra nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, dove non sono ancora disponibili le graduatorie definitive di prima fascia (ricavate dalle vecchie Gae). La conseguenza è stata che per non lasciare classi scoperte a inizio anno (parliamo di bambini dai 3 ai 10 anni) molte dirigenze sono state costrette intanto a pescare dalla seconda fascia, con l’inevitabile rivolta da parte dei colleghi della prima. Tutto ciò costringerà ora le scuole - una volta che saranno pubblicate le graduatorie definitive di prima (tra oggi e domani probabilmente) - a procedere con nuove convocazioni e rettifiche di contratti, mentre diverse maestre e maestri che hanno preso già servizio in questi giorni torneranno a casa per lasciare il posto agli aventi diritto. Nelle medie e superiori le convocazioni per coprire tutti i posti vacanti continuano ad arrivare a raffica nelle caselle di posta elettronica dei precari di terza fascia inseriti nelle graduatorie di istituto, addirittura anche di domenica.

E’ dunque una vera e propria corsa contro il tempo, quella in corso in tutte le scuole della Tuscia di ogni ordine e grado, per tappare i buchi, che si scontra tuttavia con le oggettive difficoltà delle segreterie del personale, perlopiù sguarnite o in sofferenza.

“Difficilmente gli organici andranno a regime prima di ottobre”, prevede Brunella Marconi, segretaria della Cisl Scuola, secondo cui il problema della “supplentite” va risolto a monte: “Occorre stabilizzare tutti i precari, come già prevedeva il decreto bloccato dalla caduta del governo. Ma vanno inoltre rinforzate anche le segreterie, per evitare che tutta l’enorme mole di lavoro, in aumento di anno in anno, gravi su pochi impiegati, costretti a fare letteralmente i salti mortali”.