Slitta la riapertura dell’asilo

Slitta l’apertura dell’asilo di Tuscania annunciata per oggi. Se ne riparlerà dopodomani. Il Comune deve infatti procedere in questi due giorni ad eseguire interventi di bonifica a fini igienico-sanitari. Il punto però, come sottolinea dai banchi dell’opposizione Regino Brachetti, è che i genitori sono venuti a sapere della decisione solo all’ultimo momento (sabato) dal sito istituzionale dell’ente, dove è stata pubblicata l’ordinanza. Perché nessuno li ha avvertiti prima?

“I genitori, e non tutti - spiega Regino Brachetti - sono venuti a sapere della mancata apertura dell’asilo a meno di 48 ore. Con un’ordinanza sindacale sabato è stato comunicato che la struttura non avrebbe. Le famiglie dovranno così tenere i propri figli a casa altri due giorni. La motivazione è nobile: fare prevenzione igienico-sanitaria. Il punto è che per molti genitori ottenere, dopo le ferie estive, altri giorni di assenza dal lavoro è veramente una cosa impossibile”.

Insomma, secondo Brachetti, chi è reduce da due o tre settimane di vacanza e non ha una nonna o una baby sitter che lo possa aiutare nella gestione dei figli, dovrà prendersi necessariamente altre ferie: “Non siamo in Svezia, non siamo in un paradiso di pace e tranquillità - puntualizza - ma in un Paese dal lavoro difficile e dove i genitori, ma soprattutto le madri, sono equilibristi al quadrato. Forse sarebbe una buona cosa tenerne sempre conto”.

Ma non finisce qui. Viene considerata generica la motivazione addotta a motivo del provvedimento: “L’asilo - si chiede e chiede Brachetti - è stato dichiarato inagibile a causa di una possibile infestazione di animali, per un adeguamento della struttura alla normativa igienico-sanitaria o per le recenti e abbondanti infiltrazioni d’acqua? In ogni caso, il Comune avrebbe potuto avvisare con congruo anticipo i genitori in modo da permettergli di cercare e di trovare una soluzione e non solo due giorni prima. Alla riunione del consiglio d’istituto del 9 non si era ancora a conoscenza del fatto che l’asilo avrebbe dovuto essere sottoposto a un intervento della durata di due giorni? Non c’era tempo a sufficienza per predisporre prima l’intervento? Forse l’amministrazione è stata finora troppo impegnata ad organizzare la prossima festa della cioccolata e a deliberare l’erogazione del contributo?”.