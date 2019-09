La Tuscia ricorda la figura di Enzo Tortora

Il 21 e 22 settembre 2019 si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). Un'iniziativa promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea che coinvolge 50 paesi aderenti alla Convenzione culturale europea aprendo le porte di migliaia di monumenti e siti, consentendo al pubblico di effettuare visite gratuite, di conoscere il proprio patrimonio culturale comune e di partecipare attivamente alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa per le generazioni presenti e future. In questa occasione l'Archivio di Stato di Viterbo ricorderà la figura di Enzo Tortora, uno delle figure più famose della radio e della televisione degli anni '60 e '70 del Novecento e protagonista di un clamoroso errore giudiziario che lo vide recluso innocente in carcere per diversi mesi. Sarà l'occasione di presentare il volume "Lettere a Francesca" curato da Francesca Scopelliti cui erano dirette le missive che Tortora le spedì dai diversi penitenziari in cui fu ristretto. L'iniziativa, in programma sabato 21 settembre, alle ore 17 nella sala conferenze dell'Archivio di Stato in via Cardarelli 18, avrà il titolo - carpito da un passaggio cruciale nelle parole di Enzo Tortora - "Non leggerai nessun altro libro". Oltre al direttore dell'Archivio di Stato, Angelo Allegrini, ed alla stessa Scopelliti, presidente della Fondazione per la giustizia Enzo Tortora, ne parleranno Luigi Sini, componente dell'Organismo congressuale forense e Giovanni Salvi, Procuratore generale della Repubblica di Roma.