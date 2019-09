Unitus, meno tasse a chi studia di più

Il rettore Alessandro Ruggieri ha presentato le novità della nuova stagione accademica che verrà inaugurata ufficialmente il 1 ottobre. In particolare una riduzione del 15% nel pagamento dei contributi dell’ultimo anno per gli studenti che si laureano in tempo, un innalzamento della fascia minima di reddito per la borsa di studio da 13 mila a 15 mila euro e la possibilità di pagare la retta in tre rate, invece che in due.

“Abbiamo chiuso bene il bilancio- ha commentato il rettore- quindi abbiamo deciso di concedere alcuni incentivi agli studenti, non solo sulla tassazione, ma assegneremo anche 120 tablet a tutti i ragazzi e le ragazze più meritevoli. Inoltre, forniremo contributi agli Erasmus dai 150 ai 400 euro secondo il reddito”.

Prima dell’apertura ufficiale, nei prossimi giorni si svolgeranno gli Open Days.

“Si è tenuta la prima giornata nella sede di Rieti- ha continuato Ruggieri- mentre lunedì 16 sarà la volta di Civitavecchia dove si terranno 4 corsi di cui uno nuovo in biologia ambientale. A Viterbo apriremo l’università dal 17 al 19. Lo scopo principale è proprio accogliere le famiglie degli studenti, in particolare quelle che vengono da fuori e tengono particolarmente a visitare la sede”.

Un’altra delle grandi novità è la completa automatizzazione del sistema di registrazione attraverso il Gomp, un percorso di digitalizzazione della burocrazia che è già in atto ed entrerà nel vivo dal prossimo anno. Una rivoluzione che elimina alcune “storiche” consuetudini, come la domanda al professore sull’accettare, o meno un voto basso.

“Inizialmente abbiamo avuto dei problemi- conclude il rettore-, ma come in tutte le cose serve tempo per farle funzionare bene e il risparmio di lavoro e di carta sarà notevole. Il sistema è completamente automatizzato, non soltanto per l’iscrizione e la registrazione agli esami. Gli studenti non dovranno più firmare per verbalizzare e avranno 24 ore per decidere se accettare, o meno il voto e potranno farlo comodamente da casa. In sostanza, il libretto universitario non esiste più e proprio per questa mancanza di un oggetto tangibile, stiamo pensando anche ad una card che magari potrà essere utilizzata per avere sconti per gli ingressi ai musei e altro”.

Intanto dal 21 al 28 settembre c’è il Festival della scienza: da sabato 21 ci saranno molti eventi gratuiti, con relatori di alto livello e tematiche attuali.