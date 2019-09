I pendolari chiedono un altro incontro alla Regione

Venerdì 13 settembre in occasione della seduta della commissione speciale del Comune di Sant’Oreste, i pendolari della Roma Nord hanno evidenziato tutte le loro perplessità tecniche sul nuovo orario generale, in vigore da oggi (lunedì).

“Nella tratta urbana viene abbassata la velocità massima consentita da 80 a 70 km orari - spiega David Nicodemi dell’associazione Trasportiamo - mentre nella tratta extraurbana restano confermate le battute d’arresto, nei deviatoi non fermascambiati e nei passaggi a livello sprovvisti degli apparati sonori e luminosi, nonché la velocità massima a 50 km/h. Inoltre, vengono reintrodotti gli incroci, soppressi in precedenza, e fissati nelle stazioni di Vignanello e Castelnuovo, i quali saranno svolti tramite la chiave di comando in dotazione alle stazioni di Vignanello e Castelnuovo, che deve essere custodita all’interno dell’armadio blindato di dette stazioni”.

L’associazione si chiede come sia stato possibile reintrodurre gli incroci e vuole sapere quali migliorie infrastrutturali e di sicurezza siano state apportate agli impianti extraurbani, da luglio ad oggi, che abbiano consentito tale decisione: “L’abolizione degli incroci non è stata un capriccio dell’Ansf ma un obbligo, in quanto le stazioni ferroviarie della linea Roma-Viterbo, dove si effettuavano gli incroci, non erano e non sono attrezzate con dispositivi idonei ad assicurare i collegamenti di sicurezza dei deviatoi e ad arrestare un treno che parta o entri indebitamente in stazione - è sempre Nicodemi a parlare -. Nella tratta Catalano-Viterbo sono previsti sette incroci nella stazione di Vignanello, mentre nella tratta Catalano-Montebello-Flaminio ce ne sono quattro, di cui tre nella stazione di Castelnuovo di Porto e uno nella stazione di Montebello. Quest’ultimo è osservato con perplessità dato che avviene in una località di passaggio da doppio a singolo binario e viceversa”.

L’associazione punta infine il dito sulla mancata convocazione delle Rsu aziendali e della segreteria sindacale Slm Fast Confsal - in spregio alle relazioni industriali - al fine della discussione dell’organizzazione del lavoro “e di eventuali criticità riguardanti la sicurezza di esercizio”.

“Come è stato possibile?”, chiede Nicodemi, invitando la Regione ad aprire subito un confronto per adeguare le percorrenze e meglio distribuire le corse integrative, prendendo in considerazione la tratta Catalano-Viterbo e cercando una sintesi tra l’orario Atac e “quello proposto dalla nostra associazione in collaborazione con il comitato dei pendolari”.