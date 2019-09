Turisti sì, ma solo mordi e fuggi

Positivo il bilancio dei flussi turistici ad agosto. Un po’ meno soddisfacenti, probabilmente, quelli di settembre, anche se ancora, trovandoci a metà mese, non si conoscono numeri ufficiali intorno ai quali discutere. Di sicuro, i festeggiamenti in onore di Santa Rosa, in sordina rispetto alle edizioni degli anni passati, non hanno aiutato e non stanno aiutando e su ciò si impone una riflessione da parte del Comune, chiamato per il prossimo anno ad allestire un programma più competitivo e a pubblicizzare di più l’evento a livello nazionale.

A Palazzo dei Priori tuttavia per ora, nel tentativo di cominciare a tracciare un primo bilancio della stagione estiva che sta volgendo al termine, ci si consola con gli arrivi del mese scorso, la cui tendenza, al di là delle cifre definitive che saranno calcolate sulla base della tassa di soggiorno che devono versare gli albergatori, è testimoniata dagli ingressi al polo museale del Colle del duomo, registrati da Archeoares, che sono passati dai 5.440 del 2018 ai 5.778 di quest’anno.

“E’ stato un mese eccezionale - commenta l’assessore alla cultura, al turismo e allo spettacolo, Marco De Carolis -. E’ ancora presto per confermare i dati generali, tuttavia possiamo già prendere il Colle del duomo come termometro della situazione. Più in generale, l’impressione è che siamo cresciuti anche dal punto di vista ricettivo. Ci sono stati eventi importanti come il Jazz Up e la parte finale di Ferento che hanno contribuito ad animare la città. Luglio è stato in linea con lo scorso anno, ma per agosto fino ai giorni di Santa Rosa - conclude l’assessore di Fratelli d’Italia - non possiamo che essere soddisfatti”.

Soddisfatti anche gli operatori di PromoTuscia: “C’è stato un afflusso sicuramente costante con numeri degni di interesse - dichiarano i gestori dell’ufficio turistico presso la Pensilina del Sacrario - anche se c’è sicuramente da consolidare una strategia di promozione organica, coerente e strutturata della destinazione Viterbo. Molti sono i turisti individuali, ci sono poi le famiglie con figli al seguito, diverse provenienti dal Nord Italia, dal Veneto e dal Trentino soprattutto, e poi gli stranieri: francesi, tedeschi, spagnoli e anche qualche inglese e americano”.

Buona la presenza dei pellegrini, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Abbiamo distribuito timbri, credenziali e materiale informativo, come le mappe della Via Francigena, realizzate di recente grazie a un progetto finanziato dall’Ance - proseguono -. Abbiamo raccolto anche la testimonianza dei colleghi del polo museale del Colle del duomo e di Viterbo Sotterranea: in entrambi i casi hanno registrato un aumento di visitatori rispetto all’anno scorso. Segno evidente che l’escursionismo è in crescita, ma bisogna lavorare per allungare la permanenza dei visitatori in città”.

Sempre secondo le diverse testimonianze raccolte dagli operatori, sembra che l’offerta ricettiva di Viterbo sia diventata molto ampia e un po’ più disomogenea, con un conseguente distribuzione degli arrivi in tante tipologie diverse di alloggi: bed and breakfast, case-vacanze, locazioni turistiche, resort e hotel.