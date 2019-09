Sgarbi: "Eichberg si occupi dei morti"

ta al sindaco e non all’architetto Eichberg. La soprintendenza si occupi dei morti e non dei vivi”. Il pensiero e le parole di Vittorio Sgarbi, al di là dei toni che lo caratterizzano, riassumono bene l’umore di alcuni amministratori della Tuscia all’indomani della lettera con cui la Soprintendente Margherita Eichberg ha dato l’altoltà alle manifestazioni dentro i centri storici. In pratica ogni evento che d’ora in avanti verrà organizzato dentro le mura di Viterbo e degli altri paesi della provincia dovrà essere preventivamente autorizzato dall’organo del Mibac. Un surplus burocratico, in un Paese già soffocato da lacci e lacciuoli di ogni tipo, che, secondo il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, “rischia di bloccare tutto”. La lettera arrivata sul tavolo di Arena giovedì, il giorno dopo la visita della Eichberg nei siti termali viterbesi, è stata inviata, come si evince dall’intestazione, a tutti i sindaci di Roma città metropolitana, di Viterbo e provincia, anche se solo alcuni di loro al momento l’hanno ricevuta.

Tra questi non c’è il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, uno che notoriamente di beni artistici e culturali se ne intende. “Non mi faccio commissariare da una soprintendenza, che già fa poco per i beni posti sotto tutela. Se durante una manifestazione vengono riscontrate violazioni o irregolarità - afferma il critico d’arte - è giusto che l’ente intervenga, ma le autorizzazioni preventive non spettano alle Soprintendenze”.

Anche il sindaco di Tarquinia, città che per quantità di beni archeologici e culturali nella Tuscia non è seconda a nessuno, non ha ricevuto ancora nulla ma nella mattinata di ieri si è confrontato con Arena: “Se arriva un diktat del genere presento subito ricorso al Tar”, avverte Alessandro Giulivi .

Quella del ricorso al tribunale amministrativo non è una strada percorribile a parere invece del sindaco di Viterbo: “Nella lettera della dottoressa Eichberg si fa riferimento a delle precise norme di legge, il Dpr 31/2017 e il decreto legislativo 42/2004 - spiega Arena -. Detto ciò, mi sembra una follia, soprattutto considerati i tempi della burocrazia, dover chiedere un’autorizzazione preventiva anche solo per installare un gazebo o un dehor, per non parlare, nel nostro caso, del ponteggio della Macchina di Santa Rosa a San Sisto.

Non nasconde tutta la sua preoccupazione anche il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini, che invece è tra coloro che la lettera l'ha già ricevuta: “A un comune come il nostro, dove dalla festa del vino all'Est Film Festival si organizzano ogni anno decine di manifestazioni, creerebbe enormi problemi”.