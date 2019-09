Christmas Village sceglie Sutri

E’ Vittorio Sgarbi a ufficializzare ciò che ormai era nell’aria da giorni. L’edizione nel Christmas Village del 2019 non sarà nel capoluogo, ma a Sutri. L’email che ufficializza il trasferimento della manifestazione è arrivata alle 16 di ieri, ma ormai da un po’ in città avevano perso le speranze di trattenere la manifestazione che negli ultimi anni ha richiamato migliaia di visitatori nel centro storico.

“Grazie alla collaborazione con Festival Caffeina il Christmas Village si terrà quest’anno a Viterbo”, dice il sindaco onorevole che nei giorni scorsi, quando è scoppiata la battaglia legale tra alcuni dei soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, aveva candidato Sutri per ospitare la cittadella di Babbo Natale. Sgarbi annuncia anche che a giorni verrà convocata una conferenza per illustre nel dettaglio il programma della manifestazione. Dunque Sgarbi invia un ringraziamento al presidente della Fondazione Caffeina Carlo Rovelli, al direttore artistico Filippo Rossi e all’avvocato della Fondazione Giacomo Barelli. “Con questa scelta aprono il festival a nuove collaborazioni con nuove istituzioni culturali, oltre a promuovere il territorio della Tuscia”, conclude.

Un epilogo che era nell’aria. Rovelli aveva fatto intuire con una lettera aperta alla città che il trasferimento era imminente, mancava solo l’ufficialità che è arrivata ieri. Alla base c’è la causa civile tra Fantaworld e Spazio Eventi coinvolte a vario titolo nell’organizzazione degli eventi. L’oggetto del contendere sono i beni per allestire la cittadella di Babbo Natale. Fantaworld sostiene di averli acquistati da Spazio Eventi che a sua volta li ha però ceduti a Fondazione Caffeina. Fantaworld ha dunque presentato domanda per organizzare il Christmas Village al posto di Caffeina. Il Comune ha deciso dunque di fare un bando che, tuttavia, non è ancora uscito. I tempi stretti hanno dunque spinto Caffeina a cedere alla corte di Sgarbi e trasferire tutta la manifestazione a Sutri. “L’ho fatto per salvare la manifestazione”, ha detto Rovelli nella lettera aperta.