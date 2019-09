Christmas Village, vertice in Comune

"Il Christmas Village è nato a Viterbo e qui vuole restare. Al momento non c'è alcuna ipotesi di trasferimento a Sutri anche se Caffeina ha da sempre ottimi rapporti con il sindaco Sgarbi e quindi eventuali manifestazioni collaterali, in quello come in altri paesi della provincia, sono possibili".

Carlo Rovelli, da fine luglio presidente della Fondazione Caffeina, non abbocca all'amo lanciato dal critico d'arte, il quale due giorni fa - alla luce della guerra scoppiata intorno alla prossima edizione del villaggio natalizio tra la stessa fondazione e gli imprenditori che in questi anni l'hanno affiancata nell'organizzazione della kermesse (prima attraverso la società Spazio Eventi, poi in Fantaworld) - ha offerto le piazze sutrine per le iniziative di Natale di Caffeina.

La fondazione, che nei giorni scorsi aveva minacciato di portare altrove il Christmas Village, sembra ora aver assunto un atteggiamento più conciliante nei confronti del Comune di Viterbo, al quale compete l'assegnazione del suolo pubblico su cui verrà allestito il grande circo di Natale.

Per il 6 settembre è infatti un programma un faccia a faccia tra Rovelli e il sindaco Arena: "Il presidente della Fondazione Caffeina mi ha chiesto di incontrarlo. Non so di cosa intende parlarmi - confida il primo cittadino - ma per quanto riguarda il Christmas Village noi non abbiamo preclusioni di sorta, né nei confronti di Caffeina né di altri che eventualmente presenteranno domanda per organizzare la manifestazione". Una domanda, oltre a quella della Fondazione Caffeina, già c'è e l'ha presentata proprio la Fantaworld, che con Caffeina ha in atto una causa civile sulla proprietà dei beni e delle attrezzature.

Arena non entra ovviamente nel merito del contenzioso legale né alza barricate in vista di un eventuale e poco probabile "scippo" da parte del sindaco di Sutri: "Ciò che a noi preme è che una manifestazione di successo quale è stata in questi anni il Christmas Village continui a svolgersi a Viterbo. Ciò non toglie che il Comune non ha alcun vincolo di esclusiva e se eventi collaterali saranno organizzati a Sutri come in altri paesi di questo territorio personalmente non ci trovo nulla di male".

Ma un trasloco nel paese sulla Cassia o Bagnoregio, come chiarisce Rovelli, non rientra al momento nei piani della Fondazione Caffeina.