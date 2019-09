Ubertini: "Grazie alla polizia locale"

L'assessore con delega alla polizia locale Claudio Ubertini sottolinea il ruolo della polizia locale durante la festa di Santa Rosa:

"Un grazie a tutto il Corpo della Polizia Locale. Al comandante Vinciotti e a ogni singolo agente. Grazie per il prezioso lavoro svolto in occasione della recente festa di Santa Rosa e per il senso di responsabilità che ha prevalso su tutto. Nonostante le criticità di un organico sottodimensionato e nonostante lo stato di agitazione dichiarato da una sigla sindacale. Per sopperire alle concrete esigenze della manifestazione a livello di sicurezza, controlli e viabilità, il personale non si è tirato indietro, e ha affrontato turni lunghi e impegnativi. Grazie davvero per aver garantito il vostro lavoro in occasione dell'evento più importante e rappresentativo della nostra città".