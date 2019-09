La Regione: "Saranno ripristinate le corse tagliate"

Saranno ripristinate le corse della Roma Nord soppresse nelle scorse settimane. A dare l’annuncio l’assessore alle Infrastrutture Laura Allegrini che ieri ha partecipato al tavolo in Regione nel quale si è parlato degli orari della linea ferroviaria. “L’assessore regionale Alessandri - spiega - ha assicurato che per l’anno scolastico 2019/2020 saranno ripristinate le corse dello scorso anno. Saranno quindi soppresse le corse sostitutive degli autobus. Sarà anche ripristinato lo scambio a Vignanello. Ci saranno inoltre corse col sistema del cadenzato mnemonico ogni due ore sull’ora pari al minuto 30 in partenza da Catalano, e al minuto 21 in partenza da Viterbo”.

Durante il tavolo è stato annunciato che entro due anni inizieranno i lavori per 105 milioni di euro, già disponibili per tutti i lavori tecnologici riguardanti l’intera linea, il cui soggetto attuatore è Rfi. “Durante la riunione - ha concluso l’assessore - è stato affrontato anche il problema dei passaggi a livello privati: due per il comune di Viterbo. La Regione chiederà al Comune di rendere pubbliche le strade interessate in modo da poterli mettere in sicurezza. Con il consigliere Panunzi abbiamo ribadito la necessità che la carrozza 59 ritorni a Viterbo, quale pezzo di storia del nostro territorio”.