Classi pollaio per assenza di docenti

Il caso limite è quello dell’Orioli di Viterbo, dove è stata formata una classe da 39 alunni, di cui 5 disabili (l’istituto di Villanova peraltro detiene da anni il record in provincia di alunni H). Al Leonardo da Vinci di Acquapendente una prima superiore sarà composta quest’anno da 32 studenti, tre dei quali disabili. Si starà stretti anche in un’altra prima superiore di Tuscania: 31 alunni di cui 2 con handicap.

In attesa che il nuovo governo “giallorousseau” spieghi cosa intende fare per curare due malattie endemiche della scuola italiana come il sovraffollamento e la supplentite, nella Tuscia le cosiddette “classi pollaio” non si contano. O meglio, le stanno contando in questi giorni che precedono la ripresa delle lezioni i sindacati di categoria: quelli appena citati infatti non sono i soli casi.

A sollevare il problema sono in particolare la Cisl e la Cgil, sottolineandone l’aspetto paradossale: gli studenti diminuiscono per via del calo demografico, i prof, e in particolare quelli precari, non mancano, ma alcune classi continuano a scoppiare.

Il problema è dovuto al fatto che il ministero, per questioni di copertura economica, ha assegnato alla Tuscia un numero di docenti inferiore al bisogno, anche se, come sottolinea Brunella Marconi della Cisl Scuola, il provveditore agli studi di Viterbo è riuscito a limitare i danni: alla fine il contingente di prof sarà solo di due unità inferiore a quello dello scorso anno, quando tuttavia da mesi si parla di un inizio anno in emergenza, con 200 mila cattedre scoperte in tutta Italia.

Le “classi pollaio” non mancano nemmeno alle scuole medie, dove peraltro l’età, l’indole e l'educazione media degli alunni consiglierebbero di ridurne il numero nella stessa aula per agevolare il lavoro dei docenti: all’istituto comprensivo Scriattoli di Vetralla, per esempio, ci sarà una classe formata da 27 alunni, con due disabili.

“Siamo sconcertati e preoccupati dai casi segnalati - afferma Alessandro Tatarella, segretario generale della Flc Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo -. Ancora una volta ci troviamo di fronte a classi pollaio, dove la qualità dell’istruzione e la possibilità di un apprendimento paritario tra tutti gli studenti non sono garantiti. Tutto questo è inaccettabile”.

La Flc Cgil è ferma nel ribadire che il Miur “deve garantire il diritto all’istruzione, come sancito dalla Costituzione, fornendo a tutti i docenti la possibilità di svolgere al meglio il proprio ruolo, guardando innanzitutto alle esigenze degli alunni: avere una istruzione pubblica di qualità in ambienti dove dev’essere salvaguardata la sicurezza degli studenti e di tutto il personale”.

Una classe composta da 39 studenti non garantisce questi obiettivi, secondo Tatarella, che chiede quindi al Miur “di far fronte a quella che ormai è una patologia cronica del sistema di istruzione pubblico, attraverso l’espletamento dei concorsi ordinari del 2016 e del 2018 e l’immediata applicazione del decreto sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri il 6 agosto scorso e il conseguente sblocco dei concorsi straordinari previsti nell’accordo firmato il 24 aprile scorso dai sindacati della scuola e il governo, che interesserebbe una platea di almeno 55 mila docenti”.