Trasporto perfetto con ottanta cambi sotto la Macchina

Un trasporto perfetto, con un Sodalizio rinnovato e carico d’entusiasmo. Ventidue nuovi in formazione, 80 i cambi decisi sotto la Macchina. Una scommessa vinta per il capofacchino Sandro Rossi, festeggiatissimo – in realtà con un entusiasmo che non si vedeva da anni – all’arrivo di Gloria davanti alla basilica.

Rossi è stato il grande protagonista e con lui il Sodalizio come realtà al centro della tradizione del Trasporto. Il capofacchino ha scandito i tempi di tutto. Il passo di marcia, con il noto uno-uno, ma soprattutto quello delle emozioni. Al boschetto ha voluto che tutti i suoi si abbracciassero, compresi i membri dello staff medico, e ha tirato fuori parole che hanno catturato i presenti: “Dovete sentire il cuore del facchino che avete al fianco, dovete sentire il sangue che gli scorre nelle vene. Vicino a voi c’è un amico, c’è un fratello. Oggi tra noi stringiamo un patto di sangue”. Tutti i portatori sono tornati ad abbracciarsi a piazza del Teatro, prima di affrontare l’ultimo sforzo della salita.

IL TRASPORTO DI GLORIA (Guarda tutte le foto)

Lungo il percorso tutto è andato alla perfezione, fatta eccezione di un piccolo problema con un cavalletto a piazza del Comune; questione risolta in maniera rapida. “Con la sicurezza non si scherza – ha precisato il capofacchino -. I vigili del fuoco hanno definito ininfluente la leggera inclinazione ma abbiamo preferito sistemare tutto al meglio”. E’ contento del risultato, dell’entusiasmo portato nella squadra dai cambiamenti decisi. Con lui Massimo Mecarini, il presidente, che già dal raduno al Teatro Unione era stato chiaro: “Voglio vedere la Macchina volare da San Sisto a Santa Rosa”. Così è stato. Il suo commento è fatto di parole di compiacimento per la prova di tutti i Facchini e in modo particolare dei più giovani: “La gioia dei nuovi, i loro cori d’incitamento, ci sprona a dare sempre di più”.

Travolto dalle emozioni il sindaco Giovanni Arena, onorato di avere ricevuto in dono la camicia del Sodalizio e la fascia rossa della divisa. Sotto la Macchina a San Sisto ha fatto fatica a tirare fuori le parole. Ma anche lui ha commentato tirando in ballo il termine “perfezione” il Trasporto 2019. “Con questa squadra bianca e rossa si può vincere qualsiasi partita”, è il commento del costruttore Vincenzo Fiorillo. Sulla carta per lui è l’ultimo anno ma il sindaco ha già fatto capire che ci sarà una proroga di almeno un anno per Gloria. Anche il costruttore ha speso diverse parole, in vari interventi, positive sui cambi operati nella formazione e sull’ingresso dei giovani e la linea del rinnovamento in generale. Fiorillo ha anche precisato che magari lui personalmente non parteciperà a nuovi bandi per la costruzione della Macchina di Santa Rosa ma i suoi figli sì: “Loro ci saranno e anche se non dovessimo vincere saremo pronti a prestare le nostre professionalità e conoscenze alla ditta vincitrice”.

Bene anche l’effetto prodotto dagli interventi voluti da Raffaele Ascenzi sull'illuminazione della Macchina. Tanto entusiasmo tra i partecipanti.