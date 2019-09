Movida, raggiunta un’intesa

Chiusura all’una tutta la settimana, ma dal lunedì al giovedì dopo mezzanotte somministrazione solo a porte chiuse. C’è un’intesa di massima tra gestori dei locali, affittacamere e proprietari di B&b sugli orari e sulla regolamentazione della movida invernale nel centro storico di Viterbo. La proposta, in grado di contemperare le ragioni degli uni e degli altri, è nelle mani dell’assessora allo sviluppo economico Alessia Mancini, che prima di renderla nota aspetta però di sottoporla al vaglio dei capigruppo di maggioranza in una riunione che si svolgerà a strettissimo giro dopo Santa Rosa. Le parti in causa, per quel poco che trapela, hanno accolto il “lodo Mancini”, che prevede un orario uniforme sia per l’area cosiddetta fucsia (San Pellegrino e quartieri medievali epicentro della movida), sia per il resto della città, ma con la possibilità per i locali di derogare, durante i giorni feriali, dall’“ordinanza Cenerentola”, quella già in vigore che prevede, a partire dal 1 ottobre, il coprifuoco a mezzanotte. Quello messo sul tavolo della trattativa dalla Mancini è il classico uovo di Colombo: allo scoccare dell’ora della “fatal quiete” pretesa dagli affittacamere e dai residenti, i locali dovranno chiudere le porte, spegnere la musica e continuare a servire bevande e alcolici rigorosamente intramoenia, evitando i capannelli in strada, che peraltro nei rigidi inverni viterbesi non sono poi così affollati. Nel fine settimana e nei giorni di festa la somministrazione potrà invece continuare fino all’una con le modalità classiche. Alla proposta dell'assessora, durante la riunione di venerdì, sono stati però applicati dei correttivi, sui quali l’interessata tiene la bocca cucita. “Di sicuro non è prevista la chiusura alle due, salvo particolari deroghe in particolari giorni - sottolinea la Mancini -. In linea di principio vogliamo evitare orari diversi sul territorio comunale, che creerebbero discriminazioni tra locali, a parità di offerta e di clientela. Sono comunque soddisfatta del clima di collaborazione che si è venuto a creare tra residenti, proprietari di case vacanza e gestori dei locali, e sono molto fiduciosa. E’ mia intenzione chiudere questa vicenda entro metà settembre, prima dell'entrata in vigore del nuovo orario”