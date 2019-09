Migliaia di sedie nei marciapiedi, ignorata l'ordinanza

Sarà il giorno infrasettimanale, sarà che le previsioni meteo non prevedevano nulla di buono: il fatto è che i visitatori in giro per la città, il 3 settembre, erano pochissimi, e pochi anche i giovani (e meno giovani) che avevano preso posto in mattinata e nel pomeriggio lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa con coperte e seggiole in attesa di seguire il Trasporto. Sono cresiuti di numero dopo le 18, ma sempre in misura decisamente minore rispetto agli anni scorsi.

Un’edizione dal profilo molto basso, tra le cui cause non può può non essere considerato l’aspetto della comunicazione; se la partecipazione a una manifestazione è anche frutto del modo e dell’intensità con i quali viene rappresentata al pubblico locale e a quello proveniente da fuori città, le presenze relativamente - e di tutta la giornata nel suo complesso, con bar e ristoranti impegnati come in un qualsiasi giorno di settembre - sono state direttamente proporzionali a una promozione pressoché inesistente.

LA LUNGA ATTESA DEL TRASPORTO (guarda le foto)

GLORIA IN TRIONFO (guarda le foto)



Saltava all’occhio, ieri mattina, il fatto di poter raggiungere quasi ogni punto della città arrivando in automobile: niente posti di blocco, varchi cittadini praticabili, possibilità di parcheggio: niente a che vedere con la “città blindata” degli anni passati; addirittura era consentito il parcheggio finanche in via Cairoli. Era evidente anche l’assenza di un qualsiasi segno che desse l’indicazione che ieri era il giorno del Trasporto: nessun manifesto, niente stendardi, striscioni, niente di niente. Solo, arrivati in piazza del Comune, a segnalare la giornata straordinaria, la presenza della tribuna che avrebbe dovuto essere eliminata e invece c’era: fatta in modo un po’ diverso da quelle degli ultimi anni, ma sempre tribuna, anche se l’hanno chiamata “pedana”. E con le seggiole lungo il percorso che non avrebbero dovuto esserci (per ordinanza) e invece erano lì, a centinaia in via Cavour, con i legittimi proprietari a sfidare la burocrazia (“ci siamo sempre stati, ci vengano a dire ora di sloggiare!”) e a vincere la loro partita (nessuno li ha fatti sloggiare). Anzi, a metà pomeriggio una signora arrivata con i figli da fuori città si è rivolta ai vigili urbani perché dei ragazzini l’avevano “cacciata”, lei, relativa prole e relativi sgabelli, da qualche angolo del centro per non rubare posto ai loro, di sgabelli. Poche regole, ma in compenso confuse e perlopiù inosservate: un combinato capace di creare molta confusione; fortuna, è il caso di dirlo, che non c’era la ressa degli anni scorsi e che dunque tutto è stato molto più semplice da gestire.