Il vento spinge “Gloria” al trionfo

Prima della partenza, il vescovo raccomanda ai facchini e a chi lo ascolta di avere il coraggio dimostrato da Santa Rosa. Coraggio di fare figli. Coraggio di costruire, perché la banalità non porta nulla di buono. E allora servono ideali forti. Con questa esortazione ha inizio il trasporto di Santa Rosa. Come sempre in mezzo a una grande folla.

Il percorso è quello di sempre. Si parte da San Sisto, si percorre via Garibaldi. Si passa piazza Fontana grande. Si scende per via Cavour. E poi ecco la prima girata. In piazza del Plebiscito.

Gloria parte nelle migliori condizioni. Lo ha certificato il costruttore Vincenzo Fiorillo poco prima di partire. Il via è alle 21,40, con oltre mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia. C'è un po’ di vento, ma gestibile. A piazza Fontana grande la prima sosta. Dieci minuti fermi, per far riposare i facchini e per sistemare eventuali imperfezioni.

Seconda partenza alle 21,54: si percorre via Cavour, e si arriva a piazza del Plebiscito. Qui, seconda fermata e prima girata. Tutto ok. Dopo di che si fa la sosta. Lunga sosta. Nell'attesa della ripartenza, c'è anche un intermezzo musicale.

Dopo 40 minuti il nuovo via. Tre minuti e nuova fermata a piazza delle Erbe. Alle 22,50 si riparte. I facchini trasportano Gloria per metà corso, e si fermano di nuovo. La gente grida "evviva Santa Rosa". Nel frattempo, il vento è calato. Condizioni buone per il trasporto. I facchini montano i cavalletti: la nuova partenza verso piazza del Teatro è imminente.

Il secondo tratto del corso è il più stretto. La macchina sfiora i tetti. Ma non si rischia nulla: i facchini sono allenati a dovere.

A meno di 100 metri da piazza del Teatro, nuova e breve fermata. La gente si esalta: "Viva Santa Rosa".

Arrivati in un baleno davanti alla salita del santuario, ecco la seconda girata, dedicata al regista Franco Zeffirelli. Prima di ripartire per l'ascesa finale, ultimo riposo per tutti. La salita verso il santuario è la più dura.

I facchini si fanno coraggio. La tensione c'è. Ma è vicino pure l'obiettivo. Alle 23,40 l'ultima partenza. Tutto fila liscio. Morbido è l'approdo nella piazza della chiesa di Santa Rosa. Dolce è la notte dei facchini.