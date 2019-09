La lunga attesa della Macchina

Sale l'attesa per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa in programma questa sera alle 21. Centinaia di adolescenti hanno passato la notte all'aperto sui teli per "occupare" uno dei posti in prima fila lungo il percorso. Su marciapiedi e vie laterali, malgrado l'ordinanza del sindaco che ne vietava il posizionamento, centinaia di sedie e sgabelli.

LA LUNGA ATTESA PER GLORIA (guarda le foto)

Foto con i facchini, panini con la porchetta e partite a carte per passare il tempo. Fin dalla mattina la città è presidiata da centinaia di uomini e donne in divisa.