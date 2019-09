Trecento maritozzi per i facchini

"Sotto col maritozzo e fermi”. Come ormai avviene da anni, il Vapoforno Costantini, artigiano di casa Cna, la mattina del 3 settembre ha consegnato i maritozzi per far iniziare bene ai Facchini la giornata più importante, per loro e per la città.

In attesa del comando - quello vero - del “Sollevate e fermi” di stasera alle 21 a San Sisto, Eraldo e Stefano Costantini hanno sfornato la bellezza di 300 maritozzi per la formazione che porterà sulle spalle Gloria, la Macchina di Santa Rosa, per le vie di Viterbo. Un impasto a base di uvetta e aromi, zucchero ed ecco che si rinnova una tradizione lunga decenni. “Noi l’abbiamo ripresa dal 1983. Prima - dicono Eraldo e Stefano Costantini - i maritozzi venivano distribuiti dal forno in fondo alla salita di Santa Rosa”.

E per chi volesse provarli, i maritozzi del Facchino sono tuttora disponibili al Vapoforno (in via Pasubio). Per sentirsi un po’ protagonisti del 3 settembre.