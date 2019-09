Percorso interdetto ai pedoni dalle 19

In vista del Trasporto della Macchina di Santa Rosa in programma il 3 settembre il Comune ricorda le variazioni al traffico e le disposizioni per i parcheggi e per l'accesso dei pedoni del centro storico

PARCHEGGI

Parcheggio di piazza Martiri d'Ungheria (parcheggio in struttura Francigena) interdetto alla sosta dalle ore 13. Dalle ore 14 alle ore 24, divieto di sosta con rimozione in via Romiti (parcheggio Le Pietrare) e in piazzale Romiti - ad eccezione dei mezzi autorizzati. Dalle ore 17 del 3 settembre alle ore 2,30 del 4 settembre, divieto di sosta con rimozione in piazza L. Concetti. Il parcheggio di Valle Faul sarà fruibile. A disposizione anche i parcheggi dell'Università in via Palmanova e in via Santa Maria in Gradi.

TRANSITO PEDONALE

Il transito pedonale lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa sarà interdetto dalle ore 19. Sempre dalle ore 19, per disciplinare l'accesso alla scalinata di Santa Rosa, per motivi di ordine pubblico, sarà vietata la circolazione pedonale in via San Marco (limitatamente al tratto tra via delle Rose e la scalinata di accesso a largo Facchini di Santa Rosa), con esclusione dei residenti e degli autorizzati muniti di idoneo contrassegno. Le persone che dovranno raggiungere le piazze per assistere al Trasporto (tassativamente entro le ore 19), dovranno rispettare queste disposizioni: per accedere a piazza Verdi, l'unico ingresso consentito è da via F.lli Rosselli, per raggiungere San Sisto l'accesso sarà da porta Romana, per accedere a piazza Fontana Grande si dovrà passare da via delle Fabbriche (porta San Pietro). Unico ingresso consentito per raggiungere piazza del Plebiscito - sia il lato destro, il cui accesso è per i soli possessori di posti in pedana, sia il lato sinistro della piazza (lato bar/torre dell'orologio), che potrà essere occupato da persone in piedi - sarà da via Ascenzi, piazza delle Erbe da porta della Verità-via Orologio Vecchio. Le sedie non autorizzate verranno immediatamente rimosse.

TRANSITO VEICOLARE

Il traffico veicolare nella zona di San Sisto e Porta Romana sarà interrotto dalle ore 8 alle ore 24. Dalle ore 13 vietata la circolazione veicolare all'interno delle mura civiche. Il varco di Porta Fiorentina verrà interdetto dalle ore 13 fino al termine della sfilata del corteo dei Facchini di Santa Rosa, per poi essere riaperto. Dalle ore 10 vietata la circolazione in via Rosselli. Dalle ore 18, a seguito del posizionamento delle barriere di cemento (new jersey), interdizione della circolazione veicolare nell'area di Porta Romana, all'altezza di viale R. Capocci, con deviazione in via del Massaro; via Santa Maria in Gradi, all'intersezione di via Sabotino con via Santa Maria della Grotticella; viale Diaz, all'intersezione con via Romiti; piazza San Faustino, intersezione via Cairoli; via santa Maria in Volturno, intersezione via dei Magliatori; via Matteotti, intersezione piazza della Vittoria.