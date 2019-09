Gloria pesa 51,44 quintali

Si è svolta il 2 settembre, presso piazza San Sisto, la tradizionale pesata della macchina di Santa Rosa a opera dei baschi azzurri del 4° Gruppo Squadroni “Scorpione” dell’Aviazione dell’Esercito, accompagnati dal loro Comandante il Tenente colonnello Luca Giraldo. Stabilire con esattezza il peso di tale imponenza è fondamentale per dare il via ai 113 facchini che, con forza, volontà e devozione, il 3 settembre di ogni anno trasportano sulle loro spalle il baldacchino trionfale che innalza al di sopra dei tetti di Viterbo la statua di Santa Rosa. Ogni anno infatti il peso della macchina può variare a seconda delle modifiche che il suo ideatore intende apportare facendo attenzione a non superare mai il limite massimo di peso di 52,5 quintali, stabilito dal Comune di Viterbo in sede di appalto.

GLORIA SI PESA (Guarda le foto)

La squadra composta da 11 specialisti del quarto gruppo squadroni “Scorpione”, grazie a un particolare dispositivo elettronico che ogni anno l’Aviazione dell’Esercito mette a disposizione del Comune, ha provveduto a effettuare la popolare pesata. Il dispositivo, usato per pesare gli elicotteri CH, è formato da un’unità centrale (bilancia), 4 martinetti e 4 celle di carico con i relativi cavi di collegamento. I martinetti sono stati posizionati in corrispondenza dei 4 punti di sollevamento della scultura e poi, in perfetta sincronia, i baschi azzurri hanno provveduto a sollevarli. Al termine di questa operazione, la macchina di Santa Rosa è stata messa in bolla per essere posizionata perfettamente in piano e solo allora è stato possibile leggere il suo peso totale e quello parziale sui 4 angoli. Il peso totale di 51 quintali e 44 chili è stato poi inserito nel verbale finale.