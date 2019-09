Niente sedie sul percorso, c'è l'ordinanza

Non devono essere posizionati ostacoli fissi lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa e in particolare si fa divieto di dislocare sedie e sgabelli, o di posizionare banchi di vendita ambulante o altri intralci lungo le strade e i marciapiedi che fiancheggiano il percorso stesso, dalle ore 15 fino a Trasporto avvenuto. Questo è quanto riportato nell'ordinanza n. 94 del 26/8/2019, a firma del sindaco Arena. Negli ultimi anni, in sede di definizione delle misure di sicurezza, congiuntamente ai responsabili della Prefettura e della Questura di Viterbo – si legge nell'ordinanza – è emersa la necessità di evitare un'incontrollata presenza di intralci che potrebbero ostacolare le vie di fuga per gli spettatori presenti lungo il percorso.