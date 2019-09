Paleontologa viterbese scopre i segreti dei pigmenti fossili

Quando si parla di paleontologia e fossili, il pensiero corre a famosi film come Jurassic Park. Eppure, nonostante le storie narrate da Hollywood rimangano in gran parte ancora solo fantascienza, le scoperte effettuate nell’ultimo decennio stanno permettendo all’umanità di capire meglio la vita di dinosauri e altri animali estinti. Tra il 2008 e il 2010 alcuni paleontologi hanno scoperto ad esempio che la colorazione delle piume di uccelli e dinosauri fossili poteva preservarsi per milioni di anni all’interno di piccoli granuli chiamati melanosomi. Dopo questa scoperta sono stati tantissimi i ritrovamenti di dinosauri piumati di cui è stato possibile ricostruire il colore. Questa scoperta é una delle piú sensazionali degli ultimi venti anni sopratutto perché, tramite la colorazione, è possibile far ipotesi riguardanti il comportamento o la tipologia di ambiente in cui questi animali vivevano.

Dello studio dei pigmenti fossili si sta occupando, tra gli altri, una giovane ricercatrice viterbese. Si tratta di Valentina Rossi, laureata in geologia alla Sapienza. Oggi lavora in Irlanda all’University College Cork, dove sta svolgendo un dottorato di ricerca: “In particolare - spiega - mi occupo dello studio della melanina, il pigmento che dà il colore alla nostra pelle, ai nostri occhi e capelli, e soprattutto alla sua presenza negli organi interni di animali viventi e di fossili”.

Insieme alla collega Maria McNamara, responsabile del gruppo di ricerca, Valentina Rossi ha scoperto un nuovo modo di ricostruire l’anatomia interna dei vertebrati estinti proprio grazie all’analisi della chimica dei melanosomi contenuti all’interno degli organi. Inaspettatamente, il nuovo studio mostra che i melanosomi sono molto abbondanti negli organi di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi viventi, ma anche nei loro antenati fossili. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista americana Proceedings of the national academy of science (Pnas) ed è il frutto di una collaborazione interdisciplinare a cui partecipano chimici e fisici provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone. Per analizzare i fossili usando i raggi X, la squadra ha usato una tecnica all’avanguardia. Le prime tracce di melanina interna sono state scoperte solo un anno fa in una rana fossile di 10 milioni di anni.

“Dopo il primo studio pilota - racconta la Rossi - abbiamo avuto la sensazione che questi microscopici granuli di melanina potessero trovarsi anche negli organi di altri animali. Ma non avremmo mai immaginato che la chimica fosse cosi diversa tra i diversi organi e soprattutto che saremmo stati in grado di trovare gli stessi organi preservati in fossili risalenti a oltre 30 milioni di anni fa. In alcuni fossili abbiamo potuto identificare la pelle, il fegato, il cuore, l’intestino e persino i tessuti connettivi”. Ciò suggerisce che la melanina possa avere funzioni davvero antiche e non limitate alla produzione del colore. Potrebbe avere un ruolo anche nella regolazione e nel funzionamento degli organi.