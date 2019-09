Presidi, al “Ruffini” arriva Bonelli

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico si è composto l’intero puzzle delle dirigenze, anche se non tutti i pezzi sono quelli che ci si aspettava. In undici scuole, come si ricorderà, mancano infatti i presidi titolari, il che ha obbligato l’Ufficio scolastico a nominare dei reggenti.

In questo quadro è stata assegnata a Massimo Bonelli, attuale preside dell’istituto superiore “Colasanti” di Civita Castellana, la reggenza del liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo, rimasto sguarnito dopo il distacco al ministero dell’istruzione di Maria Antonietta Biagiola, che era stata nominata nelle settimane scorse alla guida dell’illustre istituto viterbese al posto di Maria Antonietta Bentivegna, andata in pensione da qualche mese.

L’assegnazione della reggenza a Massimo Bonelli era nell’aria ed è stata ufficializzata venerdì mattina dall’Ufficio scolastico provinciale insieme a quelle degli altri dieci istituti della provincia, rimasti privi di preside titolare a causa del mancato stanziamento di fondi sufficienti da parte del Mef.

Era molto attesa anche l’assegnazione della reggenza dell’istituto comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana e anche in questo caso le indiscrezioni della vigilia sono state confermate: va ad Alfonso Francocci, già dirigente della storica scuola di via Gramsci (record nella Tuscia per presenza di alunni stranieri) e appena nominato alla guida dell’istituto superiore Midossi, sempre a Civita Castellana.

Angela De Angelis, attuale dirigente dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Civita Castellana, prende invece in carico l’istituto comprensivo di Fabrica di Roma, il cui titolare, come si sa, è il consigliere regionale Enrico Panunzi.

E ancora: Laura Bonelli prende la reggenza dell’istituto comprensivo di Bassano Romano, Paola Bugiotti (fresca di nomina al timone del Paolo Savi di Viterbo) dell’istituto comprensivo di Capranica, Andreina Ottaviani dell’istituto comprensivo di Caprarola, Luciana Billi dell’istituto comprensivo di Grotte di Castro, Maria Rita Salvi dell’istituto comprensivo di Montefiascone, Paola Adami dell’istituto comprensivo di Tuscania, Claudia Prosperoni dell’istituto comprensivo Pio Fedi di Grotte Santo Stefano e Anna Grazia Pieragostini dell’istituto comprensivo Carmine di Viterbo.

A due settimane dalla ripresa delle elezioni il puzzle dei dirigenti, come detto, è definitivamente composto in tutta la provincia. Ora però manca quello, ben più complicato, dei docenti.