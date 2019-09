"Un attacco vile a Santa Rosa"

“Chi ha scritto quella lettera non ha fatto un atto vile verso Mecarini o il capofacchino, ma verso Santa Rosa e la città”. Sandro Rossi sceglie il tradizionale incontro con i facchini nella ex chiesa della Pace per passare al contrattacco e rispondere a distanza ai tredici che hanno firmato la dura lettera contro i vertici del Sodalizio. “Solo uno di loro è ancora facchino, fanno il nome di Santa Rosa e tutto questo è vergognoso”, tuona il capofacchino nel giorno in cui vengono distribuiti, come da rituale, ciuffi e spallette. “Finora sono stato titubante, ora sono tornato Sandro di prima”, urla al microfono con la chiesa che trema per oltre un minuto per l’ovazione dei presenti.

Rossi ha parlato della rivoluzione sotto la Macchina, con l’introduzione di 22 nuovi facchini: “C’era chi attendeva da anni e chi non sa portare la cassetta per bene, può fare tutti gli articoli che vuole, ma la Macchina non la può portare”. Parole dure, figlie della tensione, che si è vissuta negli ultimi giorni. “Nascondersi dietro una penna senza venire a parlarne in assemblea, ci fa capire quanto sia difficile uscire con onore dal Sodalizio”, ha continuato Rossi interrotto più volte dagli applausi per aggiungere: “Chi vuole fischiarci lo faccia, noi gli manderemo baci, faremo un sorriso e andremo avanti, perché santa Rosa vorrebbe questo”. Poi l’appello rivolto ai cavalieri, in particolar modo quelli nuovi: “Dobbiamo dimostrare, anche a fronte di grandi cambiamenti, di poter fare un trasporto eccezionale. Esigo da voi non il massimo, di più”.

Durante l’incontro è intervenuto anche il presidente onorario del Sodalizio Lorenzo Celestini che non ha nascosto la sua amarezza per la lettera dei tredici ribelli: “Da giorni non esco di casa perché la gente mi ferma chiedendomi che succede. Io non ho spiegazioni ma credo che quella più vera sia l’immagine di voi qui, oggi. Questo essere tutti di un sentimento”.

Il costruttore Vincenzo Fiorillo ha inviato un “in bocca al lupo ai nuovi entrati in questa grande famiglia, ma anche a chi ha lasciato e lo fa fatto dignitosamente per cui merita di essere ricordato”. L’ideatore di Gloria, Raffaele Ascenzi, anche lui per anni sotto la Macchina ha provato a richiamare i valori dell’unità: “So che saprete fare un trasporto eccezionale. Sono con voi e con chi è uscito perché sono fratelli facchini di santa Rosa. Riportiamo tutti qui dentro”.

Parole di incoraggiamento sono arrivate infine dal sindaco Giovanni Arena: “Vedo Sandro Rossi tranquillo e questo basta. Vi auguro un trasporto eccezionale per la nostra città”.