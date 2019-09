Un Trasporto da applausi

Applausi per il trasporto di "Luce di Rosa" la Minimacchina del centro storico che è andato in scena dopo le 21 del 1 settembre. L'appuntamento era stato in dubbio per tutto il pomeriggio a causa del maltempo. Ma poco prima del trasporto il tempo è migliorato e i minifacchini hanno potuto portare a termine la loro impresa guidati dal capofacchino Alessandro Lucarini.

L'EMOZIONE DEL TRASPORTO (Guarda tutte le foto)

La Macchina ha ricevuto la benedizione del vescovo Lino Fumagalli e alla partenza era presente anche il capofacchino Sandro Rossi. Il sindaco Giovanni Arena ha seguito tutto il trasporto. Applausi per l'arrivo della Macchina davanti al santuario di Santa Rosa dopo una corsa in salita da applausi.