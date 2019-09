“Le offerte per Christmas Village non ci mancano”

”Il valore complessivo dei beni ammonta a 300 mila euro, mentre quello dei beni acquistati dalla Fantaworld, che nessuno intende togliere alla società, non supera i 65 mila. Ciò detto, Caffeina intende organizzare il Christmas Village a Viterbo anche quest’anno ma se ciò non sarà possibile vorrà dire che andremo altrove: le offerte non ci mancano. Ferma restando la proprietà del marchio, che è nostra”. Parla Carlo Rovelli, l’imprenditore che dal 26 luglio scorso è subentrato ad Andrea Baffo alla presidenza della Fondazione Caffeina e che, oltre al risanamento dei conti, si trova ora ad affrontare la grana del contenzioso con Fantaworld, la società che ha allestito l’ultima edizione del Christmas Village, che ha presentato domanda al Comune per organizzare anche la prossima e che rivendica in tribunale la proprietà di una parte dei beni necessari per allestire la kermesse, quelli acquistati dalla Spazio Eventi. Quest’ultima è la società gemella che, dopo i pesanti debiti accumulati nell’edizione 2017, è stata posta in liquidazione. A loro insaputa, secondo gli imprenditori soci al 50% sia di Fantaworld che di Spazio Eventi. Di qui la denuncia penale da loro presentata contro ignoti, nel merito della quale Rovelli non vuole entrare. Per quanto riguarda invece la contesa civile sui beni, il presidente di Fondazione Caffeina attende il pronunciamento del giudice Bonato rispetto all’istanza di sequestro giudiziario presentata dalla Fantaworld.

Rovelli spiega come si è arrivati alla situazione attuale: “Il Christmas Village, come tutti sanno, è una creazione di Caffeina, che essendo però una onlus ed essendo invece il village un’attività commerciale ha preferito subappaltare l’allestimento delle prime tre edizioni ad altre società, le prime due a Spazio Eventi, l'ultima a Fantaworld. Quest’anno, invece, abbiamo deciso di organizzare l’edizione in proprio e per questo c’è bisogno ovviamente delle attrezzature, solo una minima parte delle quali, per un valore di circa 65 mila euro, è stata ceduta dalla Spazio Eventi a Fantaworld. Il resto dei beni era stato invece noleggiato ed oggi è nelle nostre disponibilità. Sulla proprietà di questi beni si esprimerà il giudice ma nessuno può certo arrogarsi i diritti su un marchio registrato da Fondazione Caffeina”. Come dire, che nella peggiore delle ipotesi, Caffeina emigrerà altrove portandosi dietro il brand Christmas Village, mentre Fantaworld, se vuole, potrà organizzare un’altra kermesse natalizia a Viterbo con i beni di cui disporrà.

Ma Rovelli non intende arrivare allo scisma: “In questi giorni mi stanno chiamando moltissimi operatori turistici e titolari di B&b preoccupati per il Natale 2019. Mi sento quindi di rassicurarli: non c’è, da parte nostra, se non saremo costretti, alcuna intenzione di abbandonare la piazza”.

Il presidente di Fondazione ammette inoltre che i conti di Caffeina non tornano. D’altra parte era stato lui stesso a sottolineare, al momento della nomina a presidente, la necessità di un cambio di rotta nella gestione, fatta di “buona amministrazione, efficace gestione e sostegno finanziario”.

“Non voglio dare cifre a caso, ma i debiti di Caffeina, se le cose andranno come devono andare, possono essere risanati con un anno e mezzo di gestione oculata”, dice Rovelli, che non butta però nessuna croce addosso a Rossi, Baffo & co. “Caffeina è nata da un impeto e da un grande entusiasmo creativo che ha portato a volte a fare il passo più lungo della gamba, ma sempre in assoluta buonafede. Diciamo che, proprio sull'onda dell’entusiasmo, ci si è fatti prendere un po’ la mano”, conclude Rovelli, ricordando il caso del “balletto faraonico” andato in scena il 24 giugno 2018 a piazza San Lorenzo: “Un balletto metafisico, meraviglioso, che è costato però 70 mila euro e che non si è ripagato con i biglietti”. Insomma, il tempo della leggerezza artistica è finito: in Caffeina è iniziata l’era della gestione manageriale.