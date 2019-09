Trasporto, ancora invenduti 114 biglietti

In vista del trasporto della Macchina di Santa Rosa sono ancora 114 su un totale di 1.235 i biglietti disponibili per le sedie di piazza del Comune.

Poco meno del 10% del totale. Probabile che nelle prossime 48 ore i ticket andranno tutti esauriti ma fino a oggi non sembra esserci stata quella corsa all’acquisto che l’amministrazione comunale si attendeva nel momento in cui ha scelto, non senza le inevitabili polemiche, di “rottamare” le tradizionali tribune lasciando solo posti in piedi lungo il percorso, fatta eccezione, appunto, per le 1.235 sedie di piazza del Comune. Va detto, anche che si è trattato più di un’operazione formale che sostanziale: di fatto le sedie, per garantire un effetto scenografico e per consentire una visuale decente, sono state rialzate con una pedana in acciaio. Alla fine il colpo d’occhio, così come lo spazio occupato, non è molto diverso rispetto a quello dei vecchi spalti. E anche il costo, almeno per i posti dei settori di destra (guardando Palazzo dei Priori), quelli dotati di visuale migliore e che non a caso sono stati i primi ad andare esauriti, è identico a quello delle tribune del passato: 44 euro. I biglietti per le sedie dei settori A e B, come detto, sono ormai sold out. Mistero invece sulle 253 sedie riservate ai residenti in vendita esclusivamente all’ufficio turistico di piazza del Sacrario (pensilina). La vendita in questo caso è stata sospesa da venerdì anche se, a quanto riferito telefonicamente dagli operatori, non tutti i biglietti sarebbero stati venduti. A ieri pomeriggio restavano disponibili sicuramente ancora un buon numero dei meno costosi (35 e 39 euro) ticket del secondo quadrante, quello di sinistra, più decentrato rispetto all’altro. E precisamente: 67 biglietti nel settore E, 19 nel settore F, 15 nel settore H e 12 nel settore G. Per un totale appunto di 114. C’è attesa, infine, anche per i 220 posti del settore D che il Comune si è tenuto per sè per assegnarli gratuitamente agli ospiti di questa edizione del trasporto: saranno occupati da Vip o, come ventilato dal capogruppo del M5S Massimo Erbetti, dai soliti “amici degli amici”.