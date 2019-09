La consegna della mazza in piazza

Come da tradizione, il 2 settembre in piazza del Plebiscito, il sindaco consegnerà la Mazza del Maggiordomo dei Priori ai dignitari del 1700 del Corteo Storico. La mazza argentea verrà portata in processione per le vie del centro nel pomeriggio, quale storico simbolo del potere temporale del Papato. La cerimonia è fissata per le ore 12. Il corteo storico partirà alle 17,30 dal santuario di Santa Rosa per raggiungere la cattedrale San Lorenzo alle 18. Da qui partirà la solenne processione con il cuore di Santa Rosa, portato dai Facchini verso il santuario di Santa Rosa.