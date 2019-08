Sul Christmas Village anche denuncia penale

RBO

La guerra tra Fantaworld e Fondazione Caffeina sull’organizzazione del prossimo Christmas Village tracima anche a livello penale. C’è dell’altro, infatti, oltre alla causa civile sulla proprietà dei beni e delle attrezzature, che vede contrapposte la Fantaworld e la Spazio Eventi, le società gemelle che hanno organizzato rispettivamente l’ultima e le prime due edizioni del village. C’è appunto una denuncia penale che la cordata di imprenditori - che in questi ultimi anni ha affiancato Caffeina nell’organizzazione della kermesse e che è presente al 50% in entrambe le due compagini societarie - ha presentato nei confronti dei partner, ovvero la stessa Fondazione Caffeina, sostenendo di essere stata all’oscuro della messa in liquidazione della Spazio Eventi, decisa nel corso di un’assemblea a cui gli imprenditori in questione non sarebbero stati presenti.

Sulla vicenda l’avvocato della Spazio Eventi, Giacomo Barelli, non rilascia dichiarazioni (“le battaglie legali si fanno nei tribunali non sui giornali”, dice), mentre il dominus di Caffeina Filippo Rossi parla attraverso un post su Facebook in cui chiama in causa l’assessore comunale Claudio Ubertini: “E’ divertente scoprire che la società che ha sede nello studio dell’assessore all’urbanistica di Viterbo Claudio Ubertini (via Genova 88) ha chiesto al Comune di fare il Caffeina Christmas Village che ho inventato io. Deciderò come reagire e come tutelarmi”.

Ubertini replica a stretto giro: “Ho chiamato Rossi per chiedere chiarimenti su quel post ma ha riattaccato il telefono. Forse dimentica che della Fantaworld, la quale peraltro non è l’unica società ad avere sede nel mio studio, è socio anche lui. Sono stati proprio i soci, all’atto della costituzione, a chiedermi se volevo essere il loro contabile. Visto che di lavoro faccio il commercialista ho accettato. Non capisco dove stia il problema”.

Fantaword e Spazio Eventi, ricordiamo, hanno identica composizione societaria: l’unica differenza è che gli imprenditori sono presenti nella Spazio Eventi attraverso la società Cose e Sogni mentre partecipano come persone fisiche e con le stesse quote nella Fantaworld (dove comandano tramite l’amministratore Andrea Radanich); analogamente Filippo Rossi, Andrea Baffo e Giuseppe Berardino compaiono sia nella Spazio Eventi con Fondazione Caffeina sia personalmente nella Fantaworld (rispettivamente con il 20% delle quote i primi due, con il 10% Berardino).

Fantaworld, ricordiamo, era stata creata lo scorso anno per subentrare alla Spazio Eventi dopo la fallimentare edizione (dal punto di vista economico) del 2017. Una missione compiuta. Il Christmas Village dello scorso anno è stato un successo e per questo la nuova società si candidava “naturalmente” a organizzare anche l’edizione 2019. Senonché a fine luglio, dopo l’avvento di Carlo Rovelli alla presidenza di Caffeina, si è consumato lo strappo: i beni della Spazio Eventi, che erano stati ceduti a Fantaworld, sono improvvisamente finiti nella disponibilità della Fondazione.

Entrambe le parti in causa parlano di colpo di mano: per gli imprenditori la Fondazione Caffeina vuole liberarsi di partner ritenuti ormai superflui per gestire direttamente la kermesse; per Filippi Rossi sono invece gli imprenditori che puntano a sfilargli di mano il grande circo di Natale da lui inventato. Fatto sta che sia Fantaword che Caffeina hanno già presentato domanda in Comune per la concessione degli spazi del Village edizione 2019. Per assegnarli servirà quindi un bando. Nel frattempo spetterà a un giudice civile, Bonato, dirimere la contesa sui beni e a un pm indagare su ciò che è avvenuto nella Spazio Eventi.