Sodalizio, la rivolta dei facchini esclusi

La bomba scoppia a tre giorni dal Trasporto. Tredici facchini hanno diffuso ieri una lettera aperta nella quale criticano duramente i vertici del Sodalizio, quella che nella lettera viene definita “la Troika”, ossia il presidente Massimo Mecarini, il vice Luigi Aspromonte e il capo facchino Sandro Rossi. Tre pagine che iniziano con un annuncio funebre che è anche una dura conclusione: “Il Sodalizio dei facchini di Santa Rosa formato da soci effettivi, sostenitori onorari uniti in fraternità di intenti, è venuto a mancare”.

La questione del contendere è sempre la formazione scelta per il Trasporto. Secondo i sostenitori di Paolo Moneti, sconfitto a gennaio proprio da Moneti, coloro che hanno appoggiato il candidato perdente, sono stati penalizzati colpendoli nel punto più debole, ossia “l’aspirazione di portare la Macchina”. Secondo i firmatari - oltre a Moneti ci sono altre 12 persone - i vertici “hanno voluto che molti facchini venissero declassati senza motivo e nel mancato rispetto dello statuto”. Quali sono i motivi della bocciatura? “Osare una candidatura, esprimere un pensiero, esprimere un voto per il cambiamento, non essere persona di fiducia della Troika”, rispondono i facchini in rivolta nella lettera.

Nella missiva si elencano una serie di esclusioni eccellenti come quelle, per esempio, di Danilo Franci e Massimiliano Della Porta che, si legge nella lettera aperta, che erano stati protagonisti di “una prova eccellente con conseguente valutazione ottima”. Sono stati liquidati, sostengono i firmatari, con un “Non sei più di mia fiducia”.

Nello scritto si elencano anche presunte minacce al telefono a chi non la pensa come i vertici, controllo delle chat, e proteste per la gestione dei pass concessi dal Comune e dalle Suore ai Super Facchini per assistere all’arrivo della Macchine sulle scale del Santuario.

I facchini “ribelli” prendono di mira anche la riammissione nella formazione di elio Marchetti. “E’ stato inserito nonostante non si sia presentato alle prove di portata senza dare alcuna comunicazione”.

“E’ vero che non tutti gli appartenenti all’opposta fazione dell’attuale direttivo sono stati declassati, retrocessi, umiliati, ma è altrettanto vero che tutti coloro che hanno subito destituzioni sono da ricondursi all’opposta fazione”, scrivono nella lettera per poi proseguire: “Pertanto si può facilmente dedurre che la vera ideologia dell’attuale Consiglio è degna della mitica frase del Marchese del grillo: ‘Io so Io...’”.

Il finale è tutto un attacco a Mecarini, Rossi e Aspromonte e alle persone che li sostengono: “L’attuale consiglio, oltre a sbeffeggiare lo Statuto che, a detta del presidente ‘è il nostro pane’, invece di tenere uniti in fraternità di intenti i facchini applica nei confronti di alcuni la locuzione ‘Dividi et Impera’. Il Sodalizio nel dicembre del 2013 ha ricevuto il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco. Sarebbe da domandarsi se la Grams (rete delle grandi macchine a spalla del quale Mecarini è vice presidente sia al corrente dell’attuale scellerata gestione di uno dei suoi membri”.

Oltre a Moneti la lettera è firmata da Luciano Tola, Marco Cepparotti, Ercole Rempici, Roberto Cepparotti, Mario Marinetti, Giulio Del Ciuco, Giuseppe Cepparotti, Ferdinando Marignoli, Gianni Serafini, Danilo Frittelli, Massimo Bastianini e Sergio Stella.