Vietato salire sulle fontane

Sono molti i divieti e gli obblighi in vigore per il periodo della festa. Ad esempio c’è il divieto di salire su bordi e parapetti delle fontane del centro storico nonché di occupare l’interno delle vasche (ordinanza del sindaco del 26 agosto). I divieti più corposi sono quelli sulla viabilità. Dal 30 agosto al 20 settembre ci saranno provvedimenti specifici sul traffico e sulla sosta in alcune vie e piazze del centro storico (ordinanza del capo della polizia locale del 13 agosto). Tra i quali: divieto di sosta con rimozione coattiva dalle 8 di domani alle 24 del 10 settembre in via Santa Rosa, largo Facchini di Santa Rosa e via Casa di Santa Rosa, e dal 31 agosto al 3 settembre in via Ascenzi, nel senso di marcia da piazza Plebiscito a piazza dei Caduti; per il 2, 3 e 4 settembre il capolinea degli autobus di linea urbani della Francigena è trasferito nell’area adiacente il terminal Cotral, in via Tangenziale ovest; negli stessi giorni, in quest’area è interdetto il parcheggio e istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva, a eccezione dei mezzi della Francigena; l’1 settembre, dalle 21 alle 24, in zona San Sisto e porta Romana è interrotto il traffico dei veicoli.

SANTA ROSA, SESSANTA ORE DI DIRETTA (Leggi qui)



Il 2 settembre, dalle 14 alle 20, e comunque fino a cessata necessità, in occasione del Trionfale trasporto del Sacro cuore di Santa Rosa accompagnato dal tradizionale corteo storico, è interdetto sia l’accesso dentro le mura di porta Romana, fatta eccezione per i residenti, che la circolazione dei veicoli; inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva in gran parte del centro storico

Ma è il 3 settembre la giornata più interessata dalle ordinanze. Dalle 8 alle 24, nella zona di San Sisto e di porta Romana è interrotto il traffico. Dalle 7 fino a cessata necessità non si può né parcheggiare né sostare in quasi tutto il centro storico. Dalle 10 non si può circolare in via Rosselli. Dalle 13 e fino a cessata necessità non si può circolare dentro le mura civiche con esclusione del varco di porta Fiorentina, che però sarà interdetto alla circolazione quando ci sarà la sfilata del corteo dei facchini.