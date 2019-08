“Girata” dedicata a Zeffirelli

Trasporto della speranza. Un trasporto con 22 nuovi facchini. Un trasporto dedicato ai facchini morti di recente e allo scomparso regista Franco Zeffirelli, ma anche e soprattutto al decano dei commercianti viterbesi Norveo Fedeli ucciso in modo brutale pochi mesi fa. Quindi, un trasporto attento alla sicurezza. Blindato da circa 400 tra carabinieri, poliziotti, finanzieri e altri agenti dell’ordine pubblico e della sicurezza. Senza contare gli oltre cento steward e vigilantes, i volontari, e tutto il corpo dei vigili urbani.

Nell’aula consiliare, è stato presentato il trasporto della macchina di Santa Rosa 2019. Con un’appendice raccontata da Vincenzo Fiorillo, che ha svelato “un segreto che mi tengo dentro da cinque anni”. Ebbene, il costruttore di Gloria ha detto che “fin dal suo battesimo, ho fatto fare una foto cartacea con tutti coloro che hanno lavorato alla sua realizzazione e ai loro familiari. Foto messa in cima alla statua”.

Insieme a lui c’erano l’ideatore Raffaele Ascenzi, il capo dei facchini Sandro Rossi e il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini, il sindaco Giovanni Arena e l’assessore Marco De Carolis, il questore Massimo Macera, il presidente della Provincia Pietro Nocchi, il vicario della diocesi don Luigi Fabbri e la superiora e custode del Monastero di Santa Rosa suor Francesca. Presenti anche il numero due dell’Avis Cesare Cencioni, e i tre rappresentanti delle minimacchine: Diego Terzoli, presidente del comitato di Santa Barbara, Pino Loddo, capofacchino della minimacchina del Pilastro, e Lucio Laureti, presidente comitato centro storico.

“Le girate a piazza del Comune saranno dedicate ai facchini morti negli ultimi tempi – ha detto Mecarini -. La girata di piazza del Teatro è invece un omaggio al maestro Zeffirelli: uno dei suoi figli adottivi è Luciano Bacchielli, un nostro facchino”. Mecarini che chiede a tutti di indossare i colori biancorossi dei facchini o gialloblù della città.

Il questore ha rimarcato il tema sicurezza: “Sono preoccupato ma non impaurito: abbiamo fatto tutto quanto si doveva e poteva fare”. Ma lo ha sottolineato anche il vicario della diocesi, in modo indiretto: “L’omicidio del commerciante è stato una tragedia per la comunità viterbese. Il Sodalizio ha voluto che il corteo per Fedeli terminasse nel santuario di Santa Rosa”.

Ascenzi ha parlato delle novità apportate a Gloria: “Siamo al quinto e ultimo trasporto. Ma ci potrebbe essere un anno supplementare. Quest’anno, abbiamo aggiunto un’aureola in plexiglas alle spalle della santa in cima alla macchina, del diametro di 90 centimetri. Inoltre, per togliere dall’ombra gli angeli, abbiamo aggiunto 12 faretti”. Il Trasporto si potrà seguire in diretta su Telelazio Nord (canale 675) e sui canali Facebook dell’emittente e di una serie di media locali compreso il Corriere di Viterbo.