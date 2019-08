Successo per la prima cena con i facchini

Tutto esaurito e diverse persone che hanno dovuto attendere in piedi per potersi sedere a tavola. Partenza col botto per le cene in piazza con i facchini. Martedì sera, 27 agosto, a San Lorenzo c’è stato veramente il pienone con la partecipazione di migliaia di persone che hanno risposto al richiamo dei facchini di Santa Rosa. Il giorno del Trasporto si avvicina sempre di più e Viterbo entra nel clima di Santa Rosa.

Il regalo della serata è stata l’anteprima del video della canzone che Mammo Rappo ed Elia Caprera hanno dedicato ai facchini che martedì trasporteranno per la quinta volta Gloria. I due hanno eseguito anche la vivo il brano con il pubblico che ha seguito battendo le mani.

Durante la serata gli ospiti d’onore sono stati i calciatori della Viterbese e i dirigenti della società con in primis il nuovo presidente Marco Arturo Romano e l’allenatore Giovanni Lopez. In piazza anche una vasta rappresentativa della tifoseria che non ha fatto mancare il calore. Durante la serata è stato presentato anche il nuovo stemma della squadra. Si proseguirà il 28, 29 e 30 agosto.