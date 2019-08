Collettore Colbab, vertice in Prefettura

Martedì 27 agosto si è svolto un incontro in Prefettura per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all’anello circumlacuale di raccolta acque reflue e depurazione del Lago di Bolsena. Alla riunione, promossa dal prefetto Giovanni Bruno, hanno preso parte, oltre ai rappresentati della Provincia di Viterbo, della Talete e dei Comuni ricompresi nel Cobalb, anche il direttore regionale ai Lavori Pubblici Wanda D’Ercole, il consigliere regionale Enrico Panunzi e il commissario liquidatore del Cobalb. “Nel corso dell’interlocuzione, come Regione Lazio, abbiamo proposto l’avvio di un percorso condiviso tra gli enti interessati, finalizzato alla stipula di un accordo che consenta il superamento delle criticità legate alla cessazione delle attività del Cobalb e alla necessità di evitare problematiche di inquinamento del lago di Bolsena”, dice l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri. In particolare la Regione, preso atto delle difficoltà economiche manifestate dalla Talete, si è resa disponibile a finanziarie le attività di conduzione provvisoria, che saranno svolte dalla stessa Talete Spa per tutto il periodo necessario a completare i lavori di adeguamento della rete fognaria e del depuratore Cobalb. Interventi propedeutici al trasferimento definitivo delle opere per la gestione alla Talete. Per l’inizio della prossima settimana è stato inoltre convocato un nuovo incontro tra gli enti interessati, finalizzato all’analisi degli aspetti tecnici, amministrativi ed economici necessari all’adozione degli atti.