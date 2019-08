Raccolta rifiuti, a ottobre nuovo gestore

Entro ottobre Viterbo avrà il nuovo gestore dell’igiene urbana. Che potrebbe anche coincidere con il vecchio, visto che tra le cinque ditte che partecipano al bando c’è anche l’associazione temporanea d’impresa (Ati) formata dalla perugina Gesenu e dalla Cosp Tecnoservice, ovvero gli attuali gestori del servizio con il nome di Viterbo Ambiente.

E’ del 1° agosto la determina con cui la dirigente del I settore Eleonora Magnanimi ha nominato la commissione giudicatrice, la quale nelle prossime settimane dovrà esaminare le proposte presentate e individuare la migliore. La commissione è composta da tre ingegneri: Paolo Viotti (presidente), Giovanni Pino e Mauro Di Prete. Il sindaco Giovanni Arena è ottimista: “Credo che per la fine di settembre, al massimo per gli inizi di ottobre, arriveremo all’affidamento dell’appalto”.

L’appalto in questione, ricordiamo, è quello cosiddetto “ponte”, che dovrà traghettare il servizio dell’igiene urbana nel lasso di tempo (si parla di un anno ma le proroghe, considerati i tempi della pubblica amministrazione, sono sempre dietro l’angolo) che servirà alla giunta Arena per mettere a punto l’appalto pluriennale vero e proprio (4 anni più due eventualmente rinnovabili). La torta dell’appalto-ponte vale circa 9 milioni di euro (8.286.018,82 + iva per l'esattezza) e interesserà complessivamente 39.350 utenze domestiche e 6.282 non domestiche (per il 30% composte da uffici, agenzie e studi professionali). Il trancio più rilevante è quello relativo alla raccolta differenziata (3 milioni e 700 mila euro), a seguire troviamo lo spazzamento quotidiano delle strade (2 milioni e mezzo di euro), la raccolta dell’indifferenziato (818 mila euro), i servizi accessori come la pulizia delle caditoie (576 mila euro), la gestione dei centri di raccolta (285 mila euro), il lavaggio dei contenitori (161 mila euro), la comunicazione (80 mila euro). Cinque, come detto, le aziende in corso: oltre alla già citata Ati Gesenu-Cosp Tecnoservice, hanno presentato domanda (i termini sono scaduti il 16 maggio scorso) la Eco. Car e la Del Prete di Latina, la Energeticamente di Rozzano (Milano) e la Tekra di Angri (Salerno). Sia Gesenu che Eco. Car sono società interdette in passato per mafia, ma in entrambi i casi i provvedimenti sono stati poi sospesi a seguito del rinnovo dei vertici aziendali.

Come era prevedibile, la nomina del consigliere delegato ai rifiuti, stante l’indisponibilità degli assessori Micci e Sberna, slitta a dopo Santa Rosa.