Vigili urbani, la Cisl vuole incontrare Arena

La Cisl, sebbene non abbia firmato la proclamazione dello stato di agiatzione deciso la settimana scorsa dal Diccap, chiede al sindaco la convocazione urgente di un tavolo per affrontare le criticità che affliggono la gestione della polizia municipale.

“Sbaglia Arena - dice in una nota il segretario, Renato Trapè - a pensare che le divisioni tra le sigle sindacali giochino a suo favore. Il ‘dividi et impera? non funziona più. Pertanto, considerato che i precedenti impegni assunti non hanno avuto riscontri, riteniamo indispensabile e urgente la convocazione di un incontro tra le parti per l’apertura di un confronto serio e concreto”.

Trapè definisce la situazione “disastrosa”. “E’ stata richiesta in più occasioni - fa notare, inoltre - una riorganizzazione del corpo e dei servizi che tenga conto delle poche unità di personale a disposizione (47 contro le 98 del 2003), ma ad oggi nulla di fatto. Con la carenza cronica di personale, lo svolgimento dei servizi, richiesti sempre più spesso in orari diversificati, comporta un grave disagio e un carico di lavoro non più sostenibile sia dal personale su strada che da quello interno”.

Da notare, secondo la Cisl, che il piano occupazionale previsto dall’amministrazione per l’assunzione di dieci unità, quando sarà attuato, coprirà a malapena il 50% dei pensionamenti che si verificheranno tra il 2019 e il 2020 per cui, di fatto, non risolverà assolutamente nulla.