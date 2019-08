Balconi in affitto per il 3 settembre

Balconi in affitto per assistere al Trasporto della Macchina di Santa Rosa. E' spuntato un cartello, su una saracinesca in via Roma che propone terrazze a coloro che vogliono vedere da vicino il Trasporto da uno dei palazzi che si affacciano sul percorso.

La Macchina il 3 settembre, come sempre, infatti passerà per via Roma dopo essere ripartita da piazza del Comune. E allora c’è chi ha pensato di affittare il balcone.